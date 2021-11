Porträt Designerin Brigitte Hürzeler: «Basel ist eine handliche, kompakte Stadt – wie eine Tasche»

Einkaufstourismus, Corona, Rabattschlachten wie der «Black Friday»? Keine Hindernisse für Brigitte Hürzeler. Seit 25 Jahren stellt die 60-Jährige Lederprodukte in jeder Grösse, Farbe und Form her und verkauft diese in ihrem Laden am Fusse des Spalenbergs. Mit Erfolg: 2019 war ihr bestes Jahr. Eine Annäherung an eine ziemlich unbeirrbare Frau.