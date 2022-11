Pratteln/Augst Die Planung ist blockiert – aber auf den Strassen rund um Salina Raurica ändert sich einiges Anfang Dezember geht die verlegte Kantonsstrasse in Pratteln in Betrieb. Es ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veränderungen rund um das grösste Entwicklungsgebiet des Kantons.

Der neue Busbahnhof Stundeglas in Augst ist noch im Bau, soll aber am 11. Dezember in Betrieb gehen. Nicole Nars-Zimmer

Noch ist unklar, ob und wann in Salina Raurica der grosse Entwicklungsschub kommt. Die Planung eines grossen Teils der Ebene zwischen Augst und Pratteln ist nach dem Nein des Baselbieter Stimmvolks zur Tramverlängerung seit anderthalb Jahren sistiert. Trotzdem tut sich etwas, wie der Kanton gestern den Medien erläuterte. Denn ob mit dem Auto, mit dem Lieferwagen, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öffentlichen Verkehr: Wer sich in nächster Zeit im Raum Pratteln-Augst bewegt, muss sich bald auf einige Änderungen gefasst machen.

Verlegte Kantonsstrasse

Am 9. Dezember wird die neue Rauricastrasse dem Verkehr übergeben, die an die Autobahn verschobene Kantonsstrasse zwischen Schweizerhalle und Augst. Ab dann ist die alte Rheinstrasse nur noch für Busse und Velofahrende durchgängig befahrbar, wie wird «eindeutig sichtbar gesperrt», so die Bau- und Umweltschutzdirektion in einer Broschüre. Zur Längi kommt man motorisiert nur noch über die Kreuzung Rheinstrasse/Frenkendörferstrasse.

Neuer Busbahnhof

Am 11. Dezember geht der Bus-Hub «Augst Stundeglas» bei der Prattler Längi im Betrieb. Die Haltestelle hiess bisher schlicht «Augst». Dank dem Ausbau können sich hier die vier Buslinien 72, 81, 83 und 84 kreuzen, zwei Mal stündlich, sodass es attraktive Umsteigezeiten gibt.

Optimierte Buslinien

Neuerungen gibt es bei einigen Streckenverläufen, sodass ein dichteres Netz entsteht, das zudem auf die S-Bahnen in Pratteln und Kaiseraugst abgestimmt ist: Die Linie 72 (bisher Lupsingen-Liestal) wird via Arisdorf bis Augst verlängert und verdichtet. Die Linie 83 verkehrt neu und dichter als bisher auf dem Abschnitt Kaiseraugst–Augst–Pratteln–Wanne. Die Linie 84 wird von Kaiseraugst nach Augst Stundeglas verlängert. Und die Linie 81 verkehrt jetzt auch in Stosszeiten im Halbstundentakt.

Nochmals neue Busroute

Noch rund ein Jahr lang werden die Buslinien 81 und 83 von Stundeglas westwärts die Rheinstrasse benutzen. Hat die Gemeinde Pratteln die Netzibodenstrasse fertig ausgebaut, benutzen sie die Busse. Sie dient zudem der Erschliessung des dortigen Gewerbes. Vorher geschieht das über eine provisorische Strasse, die vom Kreisel Zurlinden ostwärts der Rheinstrasse entlang führt. Es solle auf keinen Fall ein Providurium werden, betonen die Beteiligten.

Rückbau Rheinstrasse

Danach wird die Rheinstrasse rückgebaut und Augst und Pratteln übergeben. Gestern versicherte der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber:

«Der Rückbau zu einer Fuss- und Veloverbindung ist fester, bereits beschlossener Bestandteil des Projekts ‹Verlegung der Rheinstrasse›.»

Augst baut Wohngebiet

Davon profitieren wird vorerst Augst, das auf dem Landstreifen entlang des Rheins eine neue Überbauung mit 250 Wohnungen vorsieht, für die ein Quartierplan ausgearbeitet wird. Gleichzeitig wird das Rheinufer aufgewertet. Pratteln wird davon allenfalls später profitieren, falls in Salina Raurica weiter geplant wird.

Sichere Veloroute

Im April starten die Bauarbeiten für die neue Velobrücke über die stark befahrene Frenkendörferstrasse. Damit muss man auf dem Velo und auch zu Fuss zwischen Pratteln und Augst keine viel befahrene Strasse mehr ebenerdig überqueren.

Fortführung im Aargau

Noch in den Sternen steht, ob eines Tages die verlegte Kantonsstrasse in Richtung Osten eine Verlängerung erhält, als eine Umfahrung von Augst und Kaiseraugst. Dafür wäre der Kanton Aargau zuständig. Es finden bereits Gespräche mit dem Nachbarkanton statt, sagt Regierungsrat Isaac Reber. Unklar sei aber noch, wo die Umfahrung östlich von Kaiseraugst wieder auf die bisherige Route zurückfinden sollte.