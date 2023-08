Die Polizei Basel-Landschaft hat im Nachgang zur «Street Parade» in Zürich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13. August 2023, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 05.30 Uhr, auf der Autobahn A2 in Pratteln eine Verkehrskontrolle in Bezug auf die Fahrfähigkeit durchgeführt. Dabei wurden 350 Fahrzeuge kontrolliert.