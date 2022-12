Preise «Als Entgegenkommen für das Gewerbe»: Liestaler Stadtrat senkt Parkgebühren wieder Im Mai wurden die Parktarife in Liestal erhöht – das stiess besonders beim Gewerbe auf viel Widerstand. Nun hat der Stadtrat seine angekündigten Analysen ausgewertet und die Preise im Stedtli wieder gesenkt.

Die Parkplätze beim Fischmarkt werden ab dem 1. Februar etwas günstiger. Kenneth Nars

Seit dem 16. Mai kosten die Parkplätze im Liestaler Stedtli – dazu gehören die Parkplätze am Wasserturmplatz, Fischmarkt, an der Mühlegasse, am Zeughausplatz, an der Stabhofgasse, Kanonengasse und Büchelistrasse – drei Franken statt wie zuvor (nach einer Gratisstunde) 1.50 Franken. Die Parkzeit wurde gleichzeitig auf eine Stunde reduziert. Zuvor wollte der Stadtrat die Kosten gar auf vier Franken anheben, kam dem Gewerbe aber schliesslich aufgrund des Widerstands dessen entgegen – die Erhöhung auf vier Franken sollte schrittweise folgen.

Doch das reichte nicht aus. Eine Gruppe von Geschäftsinhabern reichte eine Petition ein, das Gewerbe wehrte sich weiterhin. Die Stadt kündigte deshalb an, Ende November Beobachtungen und Zahlen seit der Anpassung der Parktarife auszuwerten. Dies ist nun geschehen. Und der Stadtrat hat erneut entschieden, dem Gewerbe einen Schritt entgegenzukommen.

Weniger Parkierende ausserhalb des Zentrums

Er stelle fest, dass die wichtigsten Ziele der neuen Parktarife erreicht wurden, schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. «Wer heute im Liestaler Stedtli eine kurze Besorgung machen will, findet auf dem Fischmarkt, in der Mühlegasse, auf dem Wasserturmplatz, dem Zeughausplatz oder dem Rumpel einen freien Parkplatz.» Der Suchverkehr im Stedtli sei reduziert worden, Langzeitparkierende in Parkhäuser umgelenkt und die Einnahmen verbessert worden.

Was aber auch festgestellt wurde: Im Stedtli und im Zentrum hat man infolge Abschaffung der Gratisparkstunde eine Abnahme der Anzahl der ausgestellten Parktickets beobachtet. «Es kann jedoch keine Rede davon sein, dass die Parkplätze vermehrt verwaist sind.» Ausserhalb des Zentrums stelle der Stadtrat ausserdem eine Abnahme der Parkvorgänge fest.

2.50 statt 4 Franken

Deshalb hat sich der Stadtrat entschieden, eine neue Parkzone zu schaffen. Die Zone D wird ab dem 1. Februar aus Friedhof, Kasernenstrasse, Nelkenstrasse, Rosenstrasse, Gitterlistrasse, Frenkenstrasse und Militärstrasse bestehen.

In dieser Zone gilt neu für die ersten neun Stunden ein Einheitstarif von 1.50 pro Stunde. Ab der zehnten Stunde gilt die neue Tagespauschale von 14 Franken. Dieser Tarif gilt auch auf den Parkplätzen beim Fraumattschulhaus, beim Frenkenbündtenschulhaus und beim Rotackerschulhaus. Zuvor kostete die erste Stunde ebenfalls 1.50, danach erhöhte sich der Betrag auf drei Franken.

Letztlich passt die Stadt die Gebühren in der Zone Stedtli an: «Aufgrund der Rückmeldungen aus der Gastronomie und im Sinne eines Entgegenkommens für das Gewerbe» wird die maximale Parkdauer auf 90 Minuten angehoben, «um so auch genügend Zeit zu haben für ein Mittagessen». Man verzichte ausserdem auf die in der ursprünglichen Verordnung vorgesehene Erhöhung von drei auf vier Franken pro Stunde. Neu kostet eine Stunde Parkieren im Stedtli 2.50.

Der Stadtrat schreibt zum Schluss, dass man die Situation weiterhin im Auge behalten und bei Bedarf weitere Anpassungen vornehmen werde.