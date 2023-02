Referendum Kreisschule: In Nusshof geht es um das liebe Geld In einer Referendumsabstimmung Mitte März entscheiden die Nusshöfer Stimmberechtigten über die Zukunft des Kreisschulvertrags mit Wintersingen.

Das Schulhaus von Wintersingen: Hier besuchen auch die Kinder aus Nusshof den Unterricht. Archivbild: Patrick Moser

Seit 2010 führen Nusshof und Wintersingen eine gemeinsame Kreisschule, der geltende Vertrag datiert von 2017. Nusshofs Gemeindeversammlung beschloss Anfang Dezember auf Antrag des Stimmbürgers Andy Schenk, den Kreisschulvertrag aus finanziellen Gründen aufzulösen und diesen neu zu verhandeln. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Am 12. März kommt es zum Urnengang.

Bei Kündigung droht vertragslose Situation ohne Partnerschule

Nusshof habe keine Auswahl an anderen Schulen, die auch bereit wären, ihre Interessen und die Vorstellung tieferer Kosten zu akzeptieren, ist das Referendumskomitee überzeugt und fragt sich: «Wer garantiert uns, dass Wintersingen überhaupt noch bereit wäre, bei Kündigung des bestehenden Schulvertrags mit Nusshof zu verhandeln?» Der Schulbetrieb der Kreisschule Nusshof-Wintersingen habe sich seit der Eröffnung gut eingespielt.

Die Realisation eines eigenen Schulbetriebs sei aus finanzieller Sicht nicht durchführbar und ein konkreter Vorschlag für eine andere Partnerschule liege nicht vor, erläutert das Komitee in seinen Ausführungen zur Abstimmung. Bei einer Kündigung drohe eine vertragslose Situation ohne Partnerschule und ohne eigene Schule. «Der finanzielle Aufwand würde mit grosser Wahrscheinlichkeit die aktuellen Kosten übersteigen», wird gewarnt. Verhandlungen über die Finanzierung der Kreisschule seien wichtig, müssten aber bei bestehendem Kreisschulvertrag geführt werden.

«Leider wurde in der Vergangenheit sehr viel Misswirtschaft betrieben»

Antragssteller Andy Schenk begründet, dass der jetzige Kreisschulvertrag den Kostenanteil von Nusshof nur zu einem Teil anhand der Schülerzahlen bemesse. Das führe dazu, dass sich die Kosten pro einzelnen Schüler «extrem erhöhen». Es sei ihm ein grosses Anliegen, die Kreisschule erhalten zu können, «jedoch zu einem fairen Preis für beide Gemeinden».

In den vergangenen vier Jahren habe Nusshof fast 225’000 Franken mehr bezahlt als Wintersingen, rechnet Schenk in seinem Argumentarium vor und kritisiert: «Leider wurde in der Vergangenheit sehr viel Misswirtschaft betrieben.»

Exekutiven führten bereits Verhandlungen über Kostenteiler

Bei ungekündigtem Vertrag bezahle Nusshof in den kommenden vier Jahren 482’000 Franken mehr als Wintersingen bei einem durchschnittlichen Anteil von bloss 25 Prozent Schülerinnen und Schüler. «Deshalb ist es allerhöchste Zeit, den Vertrag sofort zu künden und neu zu verhandeln», fordert Andy Schenk. Der Kontrakt kann mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren jeweils auf Ende des Schuljahres aufgelöst werden.

Der Nusshöfer Gemeinderat empfahl im Dezember der Gemeindeversammlung, den Vertrag nicht zu kündigen. Er schlug – nach Verhandlungen mit Wintersingens Exekutive – jedoch einen neuen Verteilschlüssel des Basiskostenbetrags von 550’000 Franken vor: aufgrund der Einwohnerzahlen 60 Prozent für Wintersingen, 40 Prozent für Nusshof; derzeit wird der Betrag paritätisch geteilt. Die andere Hälfte der Kosten von 550’000 Franken sollen die Dörfer wie bisher nach Anzahl Schüler tragen.