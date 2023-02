Referendumsabstimmung Knackpunkt der «Gärbi» in Langenbruck ist die Erschliessung Langenbrucks Stimmberechtigte entscheiden Mitte März an der Urne über den Quartierplan für eine neue Wohnüberbauung.

Der Quartierplan Gärbi umfasst die Parzellen 119, 274 (im Eigentum der Gemeinde), 803 und 802, die überbaut werden sollen. Strittig ist die Erschliessung via Schwengiweg (rechts). GIS BL

Beim Quartierplan Gärbi ist nicht die geplante Wohnüberbauung mit mehreren Gebäuden umstritten, sondern die Erschliessung über den Schwengiweg. Deshalb haben betroffene Anwohner das Referendum ergriffen nach dem Beschluss der Langenbrucker Gemeindeversammlung vom September 2022 mit 27 gegen 14 Stimmen bei 9 Enthaltungen für den Quartierplan und fürs Quartierplanreglement. Darüber wird am 12. März an der Urne abgestimmt.

Gegner lehnen Erschliessung über Schwengiweg ab

«Wir begrüssen eine solide Quartierplanung der Gärbi. Aber wer baut schon ein Haus ohne Fundament?», fragt sich das Referendumskomitee in seiner Stellungnahme zur Abstimmung. Zugang und Erschliessung des Gärbi-Quartiers seien nicht geregelt und gelöst. Eine direkte Erschliessung über Gemeindeland – beispielsweise die Obere Au – wäre sinnvoller und problemlos möglich, schreibt das Komitee weiter.

Laut diesem «ist der Schwengiweg bereits jetzt am Verkehrslimit». Dieser Weg halte einer zusätzlichen Belastung verkehrs- und sicherheitstechnisch nicht mehr Stand. «Die Zufahrt vom Schwengiweg in die Bärenwilerstrasse ist unübersichtlich und viel zu gefährlich», so die Gegnerschaft.

Gemeinderat sieht es diametral anders

Der Gemeinderat entgegnet, im Projekt seien verschiedene Erschliessungsmöglichkeiten geprüft worden und es habe sich «deutlich» gezeigt, dass sich die unbefriedigende Verkehrssituation am Schwengiweg mit dem Gärbi-Projekt «deutlich» verbessern lässt.

Damit strebt die Gemeinde Langenbruck ein Quartier mit sozialer Durchmischung für Jung und Alt an, mit kleineren und grösseren und auch barrierefreien Wohnungen. «Das Quartier soll höchste ökologische Ansprüche erfüllen, eine hohe Aussenraumqualität aufweisen und vielfältige Begegnungsmöglichkeiten schaffen», hält der Gemeinderat in seinen Abstimmungserläuterungen fest.

Neue Einwohner, höheres Steuersubstrat

Die Einwohnerzahl des höchstgelegenen Baselbieter Orts mit derzeit knapp 1000 Bewohnenden soll stabilisiert werden; Schule, Vereine, Einkaufsmöglichkeiten sollen im Dorf erhalten bleiben. Zudem dürfte sich dank neuer Einwohnerinnen und Einwohner das Steuersub-­strat erhöhen, was der Kommune den nötigen Spielraum verschaffen würde zur langfristigen Sicherstellung der bestehenden Infrastruktur.

Der Quartierplan Gärbi umfasst vier Parzellen. Je ein Grundstück ist im Besitz der Einwohnergemeinde Langenbruck (Parzelle 274) und der Rudolf und Lina Wirz-Stiftung, Eigentümerin der zwei anderen Parzellen ist eine einfache Gesellschaft, vertreten durch Raurach Immobilien.