Regierungsrat Die Meilensteine in Thomas Webers Werdegang Nach neun Jahren im Amt hat der SVP-Regierungsrat entschieden, zur Wahl 2023 nicht mehr anzutreten. Das sind die Höhe- und Tiefpunkte seiner Zeit in der Baselbieter Regierung.

2013: Wahlcoup

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer stieg als hoher Favorit in die Ersatzwahl nach dem Tod von CVP-Gesundheitsdirektor Peter Zwick. Dem SVP-Landrat Thomas Weber ging stattdessen der Ruf des farblosen Parteisoldaten voraus. Noch heute ist die Frage umstritten, ob es Nussbaumer im ersten Wahlgang, den er gewann, gereicht hätte, wenn nicht GLP-Kandidat Gerhard Schafroth als chancenloser Dritter das absolute Mehr verschoben hätte. Je mehr Nussbaumer vor dem zweiten Wahlgang am 9. Juni aus dem Tritt geriet, legte Weber an Profil zu und siegte klar.

Ihm ging der Ruf des farblosen Parteisoldaten voraus, dennoch siegte Thomas Weber in der Ersatzwahl für die Nachfolge von Peter Zwick. Martin Toengi (21.4.2013)

2015: SVP-Erdrutsch

Fast 70 Prozent des Baselbieter Volks und sämtliche Gemeinden stimmten Ende September 2014 gegen die Prüfung einer Kantonsfusion mit Basel-Stadt. Regierungsneuling Thomas Weber hielt sich zwar an die regierungsinternen Absprachen, machte aber aus seiner Abneigung gegen die Fusionspläne keinen Hehl und propagierte seine Haltung an Anlässen wie der 180-Jahr-Feier des Landkantons. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2015 nutzte die SVP den Schwung aus und feierte mit Weber an der Spitze ihren grössten Erfolg überhaupt.

Thomas Weber an der 180-Jahr-Feier von Baselland. Nicole Nars-Zimmer (2013)

2019: Keine Spitalfusion

Statt der Kantonsfusion stellte Thomas Weber eine konstruktive Zusammenarbeit mit Basel-Stadt auf Augenhöhe in Aussicht und hielt Wort. Auf die Eiszeit aus der Vorgänger-Ära Zwick/Conti folgte eine enge Kooperation mit dem Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger, die im gemeinsamen Projekt einer Spitalfusion von Basler Unispital und Baselbieter Kantonsspital ihre Krönung hätte finden sollen. Doch als im Februar 2019 die Fusionsvorlage an die Urne kam, lehnte Basel-Stadt diese deutlich ab, womit Webers Teilsieg im Baselbiet folgenlos blieb.

Thomas Weber (r.) und Lukas Engelberger nach der gescheiterten Spitalfusionsabstimmung. Roland Schmid (2019)

2021: Gang ans Gericht

Vertraute aus dem Umfeld sind der Meinung, dass das Verfahren wegen Amtsmissbrauch Thomas Weber derart zusetzte, dass er sich damals innerlich dazu entschloss, sein Amt Ende dieser Amtszeit niederzulegen. Das muss vorderhand Spekulation bleiben. Tatsache ist, dass der Volkswirtschaftsdirektor vor dem Strafgericht einen Freispruch erster Klasse einfuhr und vom Verdacht unredlicher Absprachen in der Schwarzarbeitsaffäre reingewaschen wurde. Politisch setzte er den Schlussstrich mit der erfolgreichen Revision der Schwarzarbeitsgesetze.

Die Schwarzarbeitsaffähre könnte der Grund dafür sein, dass Thomas Weber sein Amt am Ende dieser Amtszeit niederlegt. Das Strafgericht sprach den Volkswirtschaftsdirektor frei. Kenneth Nars (2.6.2021)

2021: Corona-Manager

Als er in einem Interview das «Querdenken» lobte, befürchtete man, Thomas Weber würde nun doch noch an der rechten Rand abrutschen und sich der Szene der Coronaskeptiker anbiedern. Stattdessen zeichnete er sich als pragmatischer Krisenmanager mit einem eigenständigen Kurs aus, der weder ins eine noch ins andere Extrem ausschlug. Besonders bewährte sich hier die Baselbieter Kombination aus Gesundheits- und Volkswirtschaftsdirektor. Bei allen medizinischen Massnahmen kalkulierte Weber stets die wirtschaftlichen Auswirkungen mit.