Regierungsratswahlen Baselbieter GLP nominiert an ihrer Mitgliederversammlung Manuel Ballmer An der Mitgliederversammlung vom Donnerstagabend hat die GLP Baselland Manuel Ballmer für den Regierungsrat nominiert.

Der 41-Jährige ist Gründungsmitglied der Kantonalpartei. zvg

Ballmer wuchs in Liestal in einer politischen Familie auf und studierte Ökonomie. Er arbeitete bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank und machte sich dann als Berater im IT- und Energiebereich selbstständig.

Wie die GLP am Donnerstagabend mitteilte, präsentierte der Vorstand eine Einerkandidatur für die Regierungswahlen vom 12. Februar 2023, die auf grosses Interesse stiess und entsprechend bestätigt wurde. 2019 verpasste Manuel Ballmer die Wahl in den Landrat nur knapp, als das Mandat der GLP in den Wahlkreis Pratteln ging.

Nomination für den Landrat folgt im Oktober

«In den Landratswahlen rechnet die GLP mit Sitzgewinnen in mehreren Wahlregionen, um die Fraktionsstärke zu erreichen, und will mit vollen Listen im ganzen Kanton antreten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Nomination der Kandidierenden für den Landrat erfolge im Oktober.