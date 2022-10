Regierungswahl Baselland Alle für Sollberger: Lauber und Gschwind beschwören das bürgerliche Dreier-Ticket Knapp vier Monate vor den Baselbieter Gesamterneuerungswahlen legten die Regierungskandidierenden von SVP, FDP und Mitte dar, warum man sie am besten gemeinsam wählen sollte.

Die beiden bisherigen Regierungsräte Anton Lauber (Die Mitte) und Monica Geschwind (FDP) nehmen die neu antretende Sandra Sollberger (SVP) bei Fotos konsequent in ihre Mitte. Nicole Nars-Zimmer

Die Botschaft ist simpel: drei bürgerliche Regierungssitze, drei Parteien, drei Kandidierende. Kein Schnickschnack. SVP, FDP und Mitte ordnen dieser Formel alles unter. Hinter dem offiziellen Wahlkampfauftakt der Bürgerlichen zu den Baselbieter Regierungsratswahlen 2023 steht zwar ein bürgerliches Komitee von bisher rund 60 Personen, in Liestal anwesend war aber nur Wahlkampfleiterin Birgit Kron von der FDP. Und auch sie beschränkte sich darauf, den Kandidierenden das Wort zu erteilen.

Die Bühne soll ganz allein den beiden amtierenden Regierungsräten Anton Lauber (Mitte) und Monica Gschwind (FDP) sowie der neu antretenden SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger gehören. Wobei die Kampagne im besonderen Masse auf Letztere zugeschnitten scheint. Auf allen Plakaten und auch bei spontanen Fotos nehmen Lauber und Gschwind die Malermeisterin in ihre Mitte, die sich angewöhnt hat, jeweils die rechte Faust zu ballen. Bereit für den Kampf.

Sollberger sieht sich auf einer Linie mit Thomas Weber

Sollberger weiss schliesslich, dass sie das Ziel vieler Angriffe der gegenüberliegenden Seite des Politspektrums ist und weiter sein wird. An der Pressekonferenz betonte sie, dass mit ihrer Kandidatur letztlich nichts Anderes geschehe, als dass die SVP durch die SVP ersetzt werde. Und: «Thomas Weber und ich sind in der Einstellung mehr als identisch – manchmal erschreckenderweise.» Inhaltlich kündigte sie an, die KMU-Wirtschaft fördern und die Berufslehre stärken zu wollen. Auch dürften der Individual- und der öffentliche Verkehr nicht gegeneinander ausgespielt werden, wenn es darum gehe, die überlastete Verkehrsinfrastruktur auszubauen.

Sollberger, die im Umweltrating der grossen Umweltorganisationen schlecht abschneidet, betont:

«Es ist richtig, dass die Klima- und Energiepolitik ein Schwerpunkt der Regierung ist. Aber man muss neben der ökologischen auch die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit anschauen.»

Eine Lanze bricht Sollberger auch für Polizei und Armee, da die physische Sicherheit an Bedeutung gewinne.

Lauber unterstützt GLP-Kandidat nicht

Für Anton Lauber und Monica Gschwind ist klar, dass die SVP-Politikerin mit ihnen zusammen am 12. Februar gewählt werden müsse. Lauber verwies auf die weltpolitische Lage, wegen derer Regierungen flexibel sein müssten:

«Da braucht es ein Gremium, das sich inhärent versteht, um schnell zu einer Meinung zu kommen und diese umzusetzen.»

Er beschwor die heutige «Zauberformel», nach der die fünf wählerstärksten Parteien je einen Sitz innehaben. Dies wollte er auch als Antwort auf die Frage der bz verstanden wissen, ob er denn nicht der Empfehlung der Mitte-Parteileitung folge, auch noch GLP-Kandidat Manuel Ballmer zu unterstützen. Damit zeigt Lauber wie schon vor vier Jahren, dass seine Linie nicht ganz jener der Partei entspricht.

Gschwind setzte gar zum Loblied auf die 48-jährige Sollberger an:

«Sie ist jung, dynamisch und hat ein riesiges Netzwerk.»

Die bürgerliche Allianz sei ein Garant für Stabilität im Kanton. Jetzt sei nicht die Zeit für Experimente. Gschwind selbst hob hervor, was sie in ihren sieben Regierungsjahren alles erreicht hat, vor allem im Bildungsbereich. Hier nannte sie die Flexibilisierung des Lehrplans 21 oder das 50-Millionen-Paket «Zukunft Volksschule». Gelungen sei ihr das durch ihr persönliches Credo: «Zuhören, planen, machen.»