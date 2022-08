Regierungswahlen 2023 Emotionaler Parteitag der Baselbieter Mitte, doch am Ende wird der bürgerliche Schulterschluss gestützt Die Kandidatur von SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger löste bei der Mitte-Basis stärkere Diskussionen aus als erwartet. Am Ende entschied sie aber, gemeinsam mit SVP und FDP in den Wahlkampf zu ziehen.

Das Bild entstand am Mittwochabend noch vor der emotionalen Debatte der Mitte-Basis. Doch am Ende stimmt es: Die Mitte unterstützt neben Anton Lauber auch noch Monica Gschwind (FDP, l.) und Sandra Sollberger (SVP). Juri Junkov

Halbzeit in der Woche der Wahrheit, in der alle drei bürgerlichen Parteien entscheiden, mit wem sie in den Baselbieter Regierungswahlkampf 2023 steigen wollen. Am vergangenen Montag legte die SVP vor: Hochüberlegen setzte sich Nationalrätin Sandra Sollberger gegen zwei Mitkandidaten durch und wurde von der SVP-Basis nominiert, den Sitz des abtretenden Thomas Weber zu verteidigen.

Am Mittwochabend folgte der Parteitag der Mitte Baselland. Speziell: Die Parteileitung um Präsident Silvio Fareri lud ausserkantonal in die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden ein. Das royale Ambiente kontrastierte allerdings stark mit der intensiven, zunehmend emotionalen Debatte, die sich im Laufe des Abends entwickelte.

Zwar nominierten die rund 80 Anwesenden zuerst einstimmig und per Standing Ovations ihren Regierungsrat Anton Lauber als offiziellen Kandidaten. Er zeigte sich überwältigt – und warb sogleich für die anschliessende Unterstützung von FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind sowie SVP-Kandidatin Sandra Sollberger.

Mehrere scharfe Voten gegen Sollberger

Das war auch der Antrag der Parteileitung ans Plenum. Doch sobald Sollberger und Gschwind nach einer Vorstellungsrunde den Saal verlassen hatten, meldeten sich mehrere Parteimitglieder mit scharfer Kritik an der SVP-Kandidatin. Ein Mann hielt fest:

«In 90 Prozent der Fälle stimmt Sandra Sollberger im Nationalrat gleich ab wie Roger Köppel. Das passt nicht zu Baselland. Ich plädiere für Stimmfreigabe.»

Ein junger Mann fügte an: «Die Unterstützung einer SVP-Vertreterin ist vor allem für uns Junge ein falsches Zeichen. Die Mitte liegt in der Mitte genau richtig.» Anders argumentierte Parteileitungsmitglied Remo Oser:

«Es geht nicht um die Person. Die Frage ist, für welche Werte wir als Mitte stehen. Wir brauchen nicht die SVP als Partner, sondern die breite Mitte.»

Oser stellte Antrag auf geheime Abstimmung, wurde nach einiger Verwirrung aber zurückgepfiffen.

Mehrere Parteigrössen wie Landrat Pascal Ryf nannten das hin und her «absolut unwürdig» und schworen das Plenum auf die bürgerliche Zusammenarbeit ein. Einige Mitglieder hätten am liebsten den Entscheid vertagt. Doch um etwa 22.30 Uhr wurde es Präsident Fareri zu bunt und er liess über den ursprünglichen Parteileitungsantrag abstimmen, neben Lauber auch Gschwind und Sollberger zu unterstützen. Das Resultat von 52 Ja zu 9 Nein bei 4 Enthaltungen zeigt: Der Widerstand gegen Sollberger blieb ein kurzer Sturm, der die Mitte durchschüttelte, ohne die Strategie der Bürgerlichen umzuwerfen.

Alleingang von 2019 wiederholt sich nicht

Am Ende hallen Fareris Worte nach, die er gleich zu Beginn des Parteitages äusserte:

«Es wurde eine Spaltung herbeigeschrieben, die es nicht gibt. Wir sind eine Volkspartei. Bei uns darf man diskutieren.»

Damit wiederholt sich 2019 nicht. Vor den letzten Gesamterneuerungswahlen hatte die damalige CVP Sollbergers Nationalrats-Kollegen Thomas de Courten die Unterstützung als Regierungskandidat verweigert. Lauber durfte zwar dennoch beim bürgerlichen Vierer-Ticket mitmachen, aber auf den Plakaten fehlte jeweils das CVP-Logo. Dies wurde damals als ein starkes Zeichen der Unabhängigkeit der CVP gelesen. Mit dem heutigen Entscheid stellt sich die Mitte wieder in den Dienst der bürgerlichen Zusammenarbeit.

Am Donnerstagabend folgt noch der letzte Akt: Dann trifft sich die FDP in Muttenz und entscheidet, ob sie wie von der SVP gewünscht nur die amtierende Monica Gschwind nominiert - oder doch mit einem zweiten Kandidaten für Aufsehen sorgt. Landrat Sven Inäbnit wäre ja bereitgestanden.