Regierungswahlen 2023 Falls die Mutterpartei nicht spurt: Baselbieter Juso schliesst eigene Kandidatur nicht aus Die Baselbieter Juso kündigt an, nur ihr genehme Regierungsrats-Kandidierende der Mutterpartei zu unterstützen. Für die angestrebte Zweier-Kandidatur der SP neben der bisherigen Kathrin Schweizer hat die Jungpartei bereits Favoritinnen und Favoriten.

Zwei Sitze im Regierungsrat nimmt sich die SP für die Gesamterneuerungswahlen im Februar 2023 vor. niz/bz-Archiv

Am 15. Juni küren die Delegierten der SP Baselland in Muttenz wohl die Person, die für die Partei bei den Regierungswahlen 2023 einen zweiten Sitz erobern soll. Gut möglich, dass die Mutterpartei die Rechnung nicht mit ihrer Tochter gemacht hat. Denn die Jungsozialistinnen und -sozialisten stellen klare Forderungen an die zweite Kandidatur.

Werden sie nicht erfüllt, könnte die Juso sogar selber ins Rennen steigen – und eine von der SP unabhängige Kandidatur lancieren. Diese Person stünde dann in direkter Konkurrenz mit Amtsinhaberin Kathrin Schweizer. Soweit ist es noch nicht. Doch Juso-Co-Präsidentin Clara Bonk bekräftigt:

«Für uns steht fest: Die zweite Kandidatur muss jemand sein, die oder der eine dezidiert linke Politik vertritt, um den klar bürgerlichen Kurs des Gesamtregierungsrats zu korrigieren.»

Gerade bei der Klimapolitik geht es der Juso-Führung im Landkanton viel zu langsam vorwärts. Dass der Grünen-Vertreter in der fünfköpfigen Exekutive, Isaac Reber, sich in den Augen der Juso nur halbherzig fürs Klima einsetzt, ist ein offenes Geheimnis.

Eine weitere Forderung der Juso betrifft die Sozialpolitik. So lehnt sie Steuersenkungen für Unternehmen und Reiche kategorisch ab. Nicht zuletzt wären etliche der bislang genannten Favoritinnen und Favoriten für einen zweiten SP-Sitz wohl schlicht zu alt, um den Segen der Jungpartei zu erhalten.

Zwei sagen zu, zwei sagen ab, eine überlegt

Die Zeit drängt. Schon am Sonntag, 10. April, läuft die SP-interne Frist für mögliche Kandidaturen ab. Bis dann können Ortssektionen Namen melden. Das Besondere ist, dass die Juso als eigene Sektion ebenfalls Bewerbungen einreichen darf. «Wir behalten uns vor, davon Gebrauch zu machen», sagt Clara Bonk – und nennt mögliche Favoritinnen und Favoriten.

Einer ist Adil Koller, den auch diese Zeitung bereits als einen der aussichtsreichsten Namen präsentiert hat. Der 28-jährige Münchensteiner hat als Landrat und früherer SP-Präsident einen grossen Erfahrungsrucksack – und zeigt sich interessiert am Amt in Liestal. Eine weitere mögliche Kandidatin wäre Tania Cucè aus Lausen. Die Juristin ist 32 Jahre jung.

Jan Kirchmayr kann sich Kandidatur gut vorstellen

Klar dem Profil der jungen Wilden entspricht eine weitere Landrätin: Désirée Jaun. Die Birsfelderin mit Jahrgang 1987 sitzt im Gemeinderat ihrer Wohngemeinde und führt ebenfalls dort einen Laden mit regionalen Produkten ohne umweltschädliche Verpackungen. Im Kantonsparlament hat Jaun unter anderem eine Motion eingereicht, die verlangt, dass Baselland bis 2030 seine Treibhausemissionen auf null reduziert, ohne Kompensation im Ausland. Zwar wurde der Vorstoss abgelehnt, doch bei der Juso hat man ihn wohlwollend registriert.

Der vierte im Bunde ist Jan Kirchmayr (28). Der Landrat aus Aesch setzt sich unter anderem stark für den ÖV-Ausbau ein. Kirchmayr sagt, er erachte das Amt als Regierungsrat als spannend, «da man direkt viel gestalten kann». Er blicke auf viel politische Erfahrung – sie in Liestal einzubringen, könne er sich «gut vorstellen».

Weniger ambitioniert tönt die Antwort von Désirée Jaun. Sie sagt auf Anfrage, es ehre sie zwar, dass die Juso sie forciere, und sie wolle eine Kandidatur auch nicht kategorisch ausschliessen – aber:

«Im Moment haben mein Exekutivamt in Birsfelden und das Landratsmandat Priorität.»

Ein weiterer Name, der bei einer möglichen zweiten SP-Kandidatur auftaucht: Samira Marti, die seit 2018 im Nationalrat sitzt. Doch die 28-Jährige winkt ab: «Das Amt ist reizvoll, aber der Zeitpunkt ist für mich der Falsche: Ich bin gerne in Bern und auf mich wartet hier auch noch viel Arbeit.»

Für die Juso steht fest, dass selbst bei einer künftigen SP-Doppelvertretung im Regierungsrat die Arbeit nicht vorbei wäre. «Kathrin Schweizer hat unsere Erwartungen nicht erfüllt», sagt Juso-Co-Präsidentin Elena Kasper. «Gerade in der Klimapolitik müsste auch von ihr mehr kommen.»