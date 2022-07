Regierungswahlen BL An Sandra Sollberger wird kaum ein Weg vorbeiführen Mit ihrer Ankündigung, bei den Baselbieter Regierungswahlen 2023 kandidieren zu wollen, hat die SVP-Nationalrätin Fakten geschaffen.

Sandra Sollberger ist Mitglied des Parteileitungsausschusses im obersten Kader der SVP Schweiz. Gian Ehrenzeller/Keystone

Sandra Sollberger will Baselbieter Regierungsrätin werden und für die SVP das Erbe von Thomas Weber antreten, der am 30. Juni seinen Verzicht auf eine Wiederwahl bekannt gegeben hat. Der Zeitpunkt sei genau richtig, sagte die Nationalrätin aus Bubendorf der «Basler Zeitung». Formell ist das zwar erst eine persönliche Willensbekundung. Kommende Woche wird sich die Personalkommission der SVP mit den Exponenten treffen, die sich für das Regierungsamt interessieren. Die Kommission gibt eine Empfehlung zuhanden des Parteitags vom 15. August ab.

Klar ist: Die Kantonalpartei wird bei der Kandidierendenkür kaum an Sollberger vorbeikommen. Die 48-jährige Malermeisterin ist wohl die bekannteste und profilierteste SVP-Politikerin des Baselbiets: Seit 2015 sitzt sie im Nationalrat, als Mitglied der Parteileitung zählt sie in der grossen SVP-Fraktion nicht zu den Hinterbänklern. Zuvor politisierte sie von 2011 bis 2015 im Landrat und von 2008 und 2016 im Bubendörfer Gemeinderat.

Der SVP-Basis mehr als eine Kandidatur vorlegen

«Sandra ist klar in der Poleposition», anerkennt Reto Tschudin. Der 37-jährige SVP-Landrat aus Lausen hat bereits vor längerer Zeit Ambitionen für eine Regierungskandidatur angemeldet. Seine Chancen sind mit der Ankündigung Sollbergers massiv geschrumpft, wie er einräumt.

«Ich werde mich der Personalkommission vorstellen – im Wissen darum, dass ich nun der Aussenseiter bin.»

Tschudin geht davon aus, dass die Kommission dem Parteitag mehr als eine Kandidatur zur Auswahl vorschlägt. Eine Einernomination würde nicht zur SVP passen, findet er. Ebenfalls immer wieder als möglicher SVP-Kandidat genannt wird der Arboldswiler Gemeindepräsident Johannes Sutter. Er war gestern für einen Kommentar nicht erreichbar.

Letztlich wird die SVP nur mit einem Einerticket in die Wahlen vom 12. Februar 2023 steigen. Dies hat Parteipräsident Dominik Straumann klargestellt. Die SVP will nicht den Fehler der SP begehen, die bei den Regierungswahlen 2015 für den abtretenden Urs Wüthrich zwei Kandidierende präsentierte – und am Schluss ohne Sitz in der fünfköpfigen Exekutive dastand.

Sollbergers «Ja, ich will» setzt die FDP unter Druck, ihrerseits auf eine zweite Kandidatur zu verzichten. Mit einer starken SVP-Persönlichkeit auf dem gemeinsamen bürgerlichen Regierungsticket neben den Bisherigen Anton Lauber (Mitte) und Monica Gschwind (FDP) würde eine zweite freisinnige Kandidatur von SVP-lern als Affront empfunden, zumal der Gewinn eines vierten bürgerlichen Sitzes derzeit wenig wahrscheinlich ist.

Sollberger geniesst auch bei FDP und Mitte Kredit

FDP-Präsident Ferdinand Pulver will diese Ambitionen zwar noch nicht beerdigen. Es gelte nun, bis zu den Nominationsversammlungen intern und mit den bürgerlichen Partnern Gespräche zu führen. Er betont aber: «Wir stehen zur bürgerlichen Zusammenarbeit und nehmen Rücksicht auf unsere Partner.»

Mitte-Präsident Silvio Fareri will wie Pulver das weitere Vorgehen seiner Partei nicht vorwegnehmen. Eine persönliche Einschätzung erlaubt er sich aber: Die Akzeptanz Sollbergers wäre bei der Mitte-Basis wohl höher als jene von SVP-Kandidat Thomas de Courten 2019. Damals sprach die Mitte eine formelle Wahlempfehlung für den amtierenden Regierungsrat Thomas Weber aus, nicht aber für den zweiten SVP-Kandidierenden Thomas de Courten.

Zwar haftet teilweise auch Sollberger, etwa in europa- oder ausländerpolitischen Fragen, ein Hardliner-Image an. «Bei einer Wahl in ein Exekutivamt ändert sich bei vielen der Blickwinkel – das wäre bei Sollberger kaum anders», glaubt Fareri. Die KMU-Unternehmerin geniesst als bodenständige Schafferin und nahbare Persönlichkeit in weiten Teilen des bürgerlichen Lagers Kredit.