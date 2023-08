Oberbaselbiet und Schwarzbubenland Regionale Kleinbrauereien öffnen ihre Türen für Bier-Fans Am Samstag folgt der zweite Teil des diesjährigen Regio-Brauereitags – im Oberbaselbiet und Schwarzbubenland.

So ausgelassen wie hier vor drei Jahren dürfte es auch heuer am Regio-Brauereitag werden. Foto: Juri Junkov (15. 8. 2020)

Die Region verzeichnete in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs an Mikro- und Kleinbrauereien. Bierliebhabern bietet sich am kommenden Samstag eine weitere Gelegenheit, einige der besten hiesigen Craftbeer-Brauereien zu besichtigten und deren erlesenen Gerstensäfte zu degustieren. Am 12. August kommt es zur Fortsetzung des 14. Regio-Brauereitags, durchs obere Baselbiet und Schwarzbubenland.

20 Biersorten stehen zur Auswahl

Am Samstag öffnen Rössli Bier in Füllinsdorf, Schlugg Braurerei in Lausen, Unser Bier in Liestal, Alte Brennerei in Nuglar sowie Gibbon Bräu in Tecknau ihre Türen. 20 Biersorten stehen zur Auswahl. Man erhält nicht nur Einblick in die faszinierenden Produktionsprozesse, sondern auch eine kulinarische Verpflegung gehört dazu, was Teilnehmende oft dazu nutzen, ein bisschen länger zu verweilen. Dazu gibt es Informationen und Unterhaltung.

Laut Stefan Schröder, Präsident des organisierenden Vereins Regio-Brauereien, sind für eine der fünf Touren vom Samstag noch etwa zehn Tickets zu haben. Insgesamt sind rund 170 Personen an diesen zweiten Teil mit von der Partie. Sie werden in Bussen von Brauerei zu Brauerei gefahren. Das Kollektiv nordwestschweizerischer Kleinbrauereien hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale Bierkultur zu fördern.

«Heute steht das Gesellschaftliche im Mittelpunkt»

Der erste Teil vom 8. Juli führte nach Basel, ins Unterbaselbiet und Laufental. Gemäss den Veranstaltern haben mehr als 200 Bierbegeisterte die lokale Craftbeer-Szene gefeiert. Die Tickets waren ausverkauft. Wenige Leute haben sich auch für nächsten Samstag angemeldet.

Nachdem der Regio-Brauereitag lange an einem Tag mit einer Tour stattgefunden hat, stehen seit ein paar Jahren zwei Daten zur Auswahl. Die Touren hätten sich verändert, seien aber attraktiv geblieben, sagt Schröder, der beobachtet, dass «früher das Bier im Mittelpunkt gestanden hat, heute ist es das Gesellschaftliche». Dies macht er daran fest, dass nun mehr Gruppen teilnehmen.