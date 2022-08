Reinach 105 statt 77 Wohnungen? Egal, auf die Fläche kommt es an Eine Überbauung ist politisch abgesegnet. Nachträglich erhöht der Architekt die Anzahl Wohnungen. Die Anwohnenden protestieren, doch laut Gemeinde ist alles korrekt gelaufen.

Der Architekt hatte die Anzahl Wohnungen für die Überbauung Dornacherweg erhöht. Das sorgt für Irritationen. Caspar Reimer

«Jetzt verschwindet in Reinach auch noch der letzte grüne Fleck» – solche Aussagen sind in der Reinacher Bevölkerung immer wieder zu vernehmen, wenn es um Bautätigkeit geht. Tatsächlich wird in Reinach in naher Zukunft eine ganze Reihe von Quartierplänen umgesetzt.

Die politische Botschaft lautet dann jeweils: Um die Ausgaben, die auf den Schultern der Gemeinde lasten, zu bewältigen und die hohen Ansprüche der Bevölkerung zu befriedigen, sei Reinach auf gute Steuerzahler angewiesen, weshalb es neuen Wohnraum brauche. Und weil Reinach nach aussen nicht wachsen darf, muss das Siedlungsgebiet so effizient wie möglich genutzt werden.

Ärger über Erhöhung der Anzahl Wohnungen

Doch das vertreibt den Unmut in Teilen der Bevölkerung über die «Zubetonierung» nicht. So sind gegen den Quartierplan Dornacherweg – trotz Mitwirkungsverfahren und Genehmigung durch Einwohner- und Regierungsrat – noch immer Einsprachen hängig.

Auf den Parzellen zwischen Baselstrasse und Dornacherweg planten die Bürgergemeinde und der Kanton Basel-Landschaft als Eigentümer 77 Wohnungen und kleineren Geschäftsflächen. Die Gemeinde hatte das Bauvorhaben in ein ordentliches Quartierplanverfahren eingebettet. Nun sorgt in der Nachbarschaft für Ärger, dass der Architekt die Anzahl Wohnungen von 77 auf 105 erhöht hat. Roland Kiefer ärgert sich:

«Was hier gebaut werden soll, entspricht nicht den Vorgaben, die im Quartierplan festgehalten wurden.»

Auf der Basis der ursprünglich vorgesehenen Anzahl Wohnungen sei eine Verkehrsstudie gemacht worden, um die Auswirkungen des Mehrverkehrs aufzuzeigen. Kiefer meint: «Der Architekt betont nun, dass sich das Verkehrsvolumen nicht linear bewege und deshalb nicht mit nennenswertem Mehrverkehr zu rechnen sei. Gleiches Verkehrsaufkommen bei einem Drittel mehr Wohnungen? Das nehme ich ihm nicht ab.»

Anwohnende legen Einsprachen ein

Er und ein paar andere Anwohner hatten deswegen Einsprache gegen das Projekt eingereicht. Auf die Frage, ob der Architekt die Anzahl Wohnungen in Eigenregie ändern dürfe, sagt Stefan Haller, Geschäftsleiter Technische Verwaltung der Gemeinde Reinach: «Ja, das darf er.» Denn:

«Als Mass wurde im Quartierplan nicht die Anzahl der Wohnungen, sondern die Bruttogeschossfläche definiert.»

Im Gegensatz zum Referenzprojekt des Quartierplans seien nun vermehrt kleinere Wohnungen geplant, weshalb sich deren Anzahl erhöht habe. Die definierte Bruttogeschossfläche werde eingehalten.

Bruttogeschossfläche ist entscheidend – und die bleibt gleich

Zum Mehrverkehr sagt Haller: «Das angepasste Verkehrsgutachten wurde öffentlich aufgelegt. Es legt dar, dass auch mit der neuen Wohnungsanzahl der Mehrverkehr problemlos verkraftet werden kann.»

Wie in einem solchen Fall üblich, findet nun eine Einigungsverhandlung zwischen den Einsprechern und der Bauherrschaft statt. Kommt keine Einigung zu Stande, muss der Gemeinderat als Baubewilligungsbehörde die Einsprachen beurteilen. Haller dazu:

«Da das Baugesuch die gesetzlichen Bestimmungen einhält, müsste der Gemeinderat die Einsprachen abweisen.»