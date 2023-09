Reinach Umbau des Mischeli-Centers: Shopping-Tempel aus den 1970er-Jahren wird modernisiert Das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum erhält einen neuen Anstrich. Die Ladenflächen sollen neu gegen aussen ausgerichtet sein.

Das Mischeli-Center in Reinach wird bald umgebaut. Bild: Kenneth Nars

Im Jahr 1971 erbaut, war das Mischeli-Center der erste Shopping-Tempel nach amerikanischem Vorbild in der Nordwestschweiz. Es glänzte mit regionaler Ausstrahlung und lockte Kundschaft an, die mit dem Auto aus grösserer Entfernung nach Reinach fuhr, um sich den süsslichen Verlockungen des Einkaufens hinzugeben.

Von diesem Glanz, dem Nimbus von Fortschritt und Entwicklung, ist heute nichts mehr zu spüren – das Zentrum wirkt eher etwas trist, als hätte die Zeit die Hand des Vergessens über den Ort gelegt. Migros und Denner sind zwar weiterhin als Ankermieter vertreten, die übrigen Flächen jedoch schwer zu vermieten.

Das bestehende Wohnhaus wird ergänzt

Geht es nach dem Willen von Gemeinde und der privaten Eigentümerin, soll sich das bald ändern: Diese haben die Absicht, das Mischeli-Center zu modernisieren und rund 54 zusätzliche Wohnungen zu realisieren. Migros und Denner sowie zusätzliche Verkaufsflächen bleiben erhalten, sollen aber erneuert werden. Die Gemeinde hat dazu ein ordentliches Quartierplanverfahren initiiert.

Mit dem Quartierplan Mischeli-Center biete sich die Chance, die Einkaufsmöglichkeiten im Quartier Mischeli und Surbaum zu erhalten und zu modernisieren sowie zeitgemässe Wohnungen zu schaffen, sagt Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) auf Anfrage. Das Büro Nissen Wentzlaff Architekten wurde mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts beauftragt: Demnach soll das bestehende Wohnhaus oberhalb des Zentrums nicht verändert, der Gebäudekomplex aber durch einen Punktbau mit Attikageschoss und einer zusätzlichen Wohnzeile ergänzt werden. Auf höhere Gebäude wird jedoch verzichtet.

Die Ladenflächen sollen zudem nicht – wie bisher – nach innen, sondern nach aussen hin zur neu gestalteten Begegnungszone ausgerichtet sein. Nach dem Neubau des Kirchgemeindezentrums und der Realisierung des Generationenparks Mischeli stellt die Planung Mischeli-Center einen weiteren Baustein in der Entwicklung des Quartiers dar.

Die Bevölkerung Reinachs hat sich verdreifacht

Der Quartierplan Mischeli-Center entspricht dem Siedlungskonzept, das auf dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz abgestützt ist. Ein Grossteil der Gebäude in Reinach ist in den 1960er- und 1970er-Jahren erbaut worden, während die Bevölkerung von 6000 auch 18’000 Menschen anwuchs. Buchs sagt: «Die bestehenden Wohnungen, aber auch die Einkaufsflächen sind in die Jahre gekommen. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und haben von der Bausubstanz her, aber auch energetisch grosse Mängel.»

Die öffentliche Mitwirkung zum Quartierplan Mischeli-Center dauert bis zum 6. Oktober. «Wir gehen derzeit davon aus, dass die Quartierplanung in der ersten Jahreshälfte 2024 von Gemeinderat und Einwohnerrat beschlossen wird», sagt Buchs. Die Genehmigung durch den Regierungsrat könnte gegen Ende 2024 folgen.