Rekord Baselbieter Kontrollschilder: Eine Auktion als ein Akt der Wohltätigkeit? 826'000 Franken blättert ein Baselbieter für die Kontrollschilder «BL 49» und «BL 850» hin – Schweizer Rekord. Solange der Bieter nicht öffentlich sagt, weshalb er so viel Geld auf den Tisch legt, kann nur spekuliert werden. Ein Experte kann sich auch wohltätige Zwecke vorstellen.

Ein- oder zweistellige Nummernschilder wie «BL 9» gibt es momentan keine mehr zu erwerben. Baselland hat zurzeit die beiden teuersten Kontrollschilder der Schweiz: «BL 49» und «BL 850». Zvg

Die Meldung, dass ein Bieter die Nummernschilder «BL 49» und «BL 850» für 826'000 Franken ersteigerte, hat auch Stefan Hotan überrascht. Der Kontrollschild-Experte hat die Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder (IGSK) mitaufgebaut und verfolgte die Auktion sehr genau. «Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Bietergefecht abgesprochen war», erklärt Hotan. Beide Bieter, die den Preis hochgetrieben haben, seien durchaus bereit gewesen, den Betrag zu bezahlen.

«Es war volle Absicht», ist er überzeugt, da beide Bieter rund eine Stunde vor dem PC gesessen sein mussten – und das an Weihnachten. Trotzdem ist für ihn die Auktion schwierig zu fassen. «Der Betrag steht nicht in Relation zu den anderen im Kanton gehandelten Kontrollschildern», meint er.

Ähnliche Schilder seien im tiefen Tausender-Bereich zu haben. Vor allem, da das Baselbiet als einer der liberalsten Kantone gelte. «In Baselland können Sie Schilder an andere Personen übertragen, in Zürich geht das nur innerhalb der Familie», zählt er einen Unterschied auf.

Kontrollschilderkauf als Wohltätigkeit

Es muss einen Grund geben, diesen Preis zu bieten, ist er überzeugt. So könne ein persönlicher Bezug zur Nummer oder eine spezielle Aktion für Familienmitglieder im Vordergrund stehen. Eine spannende These liefert Hotan aber selber. «Es könnte eine Wohltätigkeitsaktion sein», sinniert er und vergleicht es mit einer Aktion im Kanton Graubünden. Dort sei eine Spende für einen Baby-Notarztwagen an das Kinderspital über eine Kontrollschild-Auktion erfolgt.

Der bekannte Unternehmer Remo Stoffel habe drei Kontrollschilder ersteigert und den Betrag dem Spital überwiesen. «Er hat zwei der drei Nummern dann weitergegeben», weiss Hotan. Vielleicht ist auch diese Ersteigerung ein Dankeschön ans Baselbiet?

«Der Käufer mache aus einem plausiblen Grund ein Geschenk an den Kanton oder an sich selber», bringt Hotan seine These zu Ende. Er erwähnt das Beispiel von «SG 1»: Das Schild sei für rund 130'000 Franken versteigert worden – und bald darauf hat der Kanton für Kinder in Armut gespendet. Da wird ein Zusammenhang vermutet.

Die «Plate-Spotter» legen sich auf die Lauer

«Den wahren Beweggrund werden wir erst erfahren, wenn sich der Käufer zu erkennen gibt», meint Hotan – und wäre durchaus interessiert, für seine IG die Gründe zu erfassen. Etwas wird der neue Besitzer aber über sich ergehen lassen müssen: «Die ‹Plate-Spotter› werden die Autos mit diesen Nummern fotografieren wollen.» Bei diesen Fotografen, die tolle Nummernschilder als Hobby ablichten, sind die beiden teuersten Kontrollschilder der Schweiz nun ganz oben auf der Liste. Der Erste, der dieses Foto auf den einschlägigen Websites publizieren kann, wird gefeiert.

Nun gibt es keine ein- oder zweistelligen Nummern mehr für Baselbieter Autos zu haben, wie Pascal Donati, Leiter der Motorfahrzeugkontrolle (MFK), sagt. Wer aber ein Wunschkontrollschild haben möchte, kann bei der MFK sein Schild aussuchen. «Es gibt Nummern, die sind nur für gewisse Personen wichtig, wie das Geburtsdatum», erklärt Donati. Den Kanton koste es nichts und es sei einfach, den Leuten dies zu ermöglichen. In Basel-Stadt gibt es keine Auktionen. Sämtliche zu erstehenden Kontrollschilder und die jeweiligen Kosten sind online einzusehen. So sind noch einige dreistellige Nummern zum festen Preis von 4000 Franken zu erwerben.

Im Vergleich zum Ausland sind die Beträge aber tief. In den Arabischen Emiraten würden durchaus fünf Millionen für ein Nummernschild hingeblättert, berichtet der IGSK-Präsident. Dort stehe ein «Akt der Grosszügigkeit» im Vordergrund. Hotan rechnet damit, dass irgendwann die Millionenmarke geknackt wird: «Voraussichtlich für AG 1, ZH 1 oder GR 1.» Dann dürfte die Luft dünn werden für noch höhere Beträge. Auf jeden Fall war diese Auktion ein Weihnachtsgeschenk für das Baselbiet.