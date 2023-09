Erneuerung Die Gärten des Bottminger Weiherschlosses sind herausgeputzt und frisch angelegt Rund zwanzig Jahre haben Landschaftsarchitekten und Archäologen die Gärten beim Bottminger Schloss Schicht für Schicht untersucht und sich auf ein neues Konzept geeinigt. Es spriesst und wächst bereits.

Im Hintergrund das Weiherschloss Bottmingen, im Vordergrund der Südgarten mit dem mittleren von drei Brunnen. Seine Stahlschale liegt auf den Teilen eines früheren Brunnens. Kenneth Nars

Ein Stich von J. J. Fiechter von 1780 zeigt das Weiherschloss Bottmingen und seine Gärten in geometrischen Formen, dazu die Wege und Brunnen. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Allerdings zeigten archäologische Grabungen, dass Fiechter die Situation sehr exakt wiedergegeben hatte. Somit dient der Stich als Grundlage für die Weiterentwicklung des Schloss-Bestandes, was sich «gartendenkmalpflegerisches Konzept» nennt. Da in den Gärten mehrere Elemente übereinandergelegt wurden, wurden unterschiedliche Stilepochen gemischt. «Es hat prächtige Bäume, aber auch undefinierbares Grünvolumen», erklärt Landschaftsarchitekt Markus Fierz.

Es wurde zwar geholzt und geschnitten, aber mit Rücksicht auf die Natur und die Ökologie. «Je älter ein Garten ist, desto biodiverser ist er», meint die Baselbieter Denkmalpflegerin Brigitte Frei. Sie weist auch auf die grosse Platane hin, die zwischen 1850 und 1880 gepflanzt worden ist.

Ein weiteres Dilemma dieser Arbeit zeigt sich bei den Brunnen im Südteil, dem Garten zwischen Schloss und Freibad. Die Archäologen haben alles von Kupferrohren bis zu alten Steinbrunnen ausgegraben. Allerdings würden die Brunnen eine komplette Ausgrabung nicht überstehen. So wurden drei neue Brunnen in Form von Stahlwannen auf die alten drauf gesetzt. Das hat auch den Vorteil, dass der Garten nun eher eben ist als vorher. Dazu wurde er auch etwas aufgeschüttet.

An den früheren Wirtschaftsgarten angelehnt

Der Ostgarten zwischen Schloss und Tramgleis weckt dagegen Erinnerungen an den ursprünglichen Wirtschaftsgarten. Quer angeordnete Blumenbeete zeugen heute davon. Die in einer Allee neu gepflanzten Bäume werden in ein paar Jahren quadratisch geschnitten, damit sie den damaligen «Kastenbäumen» ähnlich sehen.

Gleichzeitig sind die beiden Quellen, welche den Weiher rund um das Schloss mit Wasser speisten, versiegt. Ob einfach nur die Leitungen verstopft sind oder ob die Quellen endgültig versiegt sind, wird noch abgeklärt. «Eine Quelle ist keine Garantie auf Wasser», erklärte Kevin Kleiber vom Hochbauamt Baselland. Daher sprudeln zurzeit Wasserbelüfter im Weiher und in der Nacht wird vom Birsig frisches Wasser eingelassen.

Während der Arbeiten wurden auch die Stege, also die Zugänge zum Schloss, in Anlehnung an die historischen Gegebenheiten neu entwickelt und gebaut. Dazu wurde der Wasserstand im Weiher vorübergehend abgesenkt.

Zwanzig Jahre und 1,75 Millionen Franken

Die Kosten für den Südgarten belaufen sich auf rund eine Million Franken, jene für den Ostgarten auf rund 750’000 Franken. Wobei in diesen Beträgen Vorleistungen für die Beleuchtung sowie beim Ostgarten die Kosten für die Mauersanierung zum Tramgleis hin inbegriffen sind. Die Verantwortlichen betonen, dass bereits im regelmässigen Unterhalt beispielsweise abgestorbene Büsche nicht mehr ersetzt worden sind. Die Arbeiten haben inklusive der Planung rund 20 Jahre gedauert.

Judith Kessler vom Baselbieter Hochbauamt ist als Bauherrenvertreterin zufrieden: «Gartenanlagen geniessen einen grossen Stellenwert beim Kanton.» Der Nordgarten, der Eingangsbereich zwischen Busstation und Schloss sowie der Westgarten zwischen Schloss und Birsig bleiben vorläufig ein Parkplatz.