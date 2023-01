Rettungsdienst Die Rettungsfahrzeuge brauchen zu lange, bis sie im Oberbaselbiet am Einsatzort sind Die Regierung kennt Gründe und sieht Handlungsbedarf. Entspannung könnte der Neubau einer Rettungswache beim Altmarkt in Liestal bringen.

Bis Rettungsfahrzeuge an Einsatzorten im Oberbaselbiet eintreffen, vergeht zu viel Zeit (Symbolbild). Bild: Claudio Thoma

In seiner Antwort auf eine Schriftliche Anfrage von FDP-Landrat Thomas Eugster zum Rettungsdienst in der Region Oberbaselbiet schreibt der Baselbieter Regierungsrat: Die mittlere Hilfsfrist in den Bezirken Waldenburg und Sissach von Januar bis August 2022 habe maximal 17,8 Minuten statt der geforderten 15 Minuten für das gesamte Einsatzgebiet des zuständigen Rettungsdiensts betragen. Ein Grund sei die «überdurchschnittliche Steigerung der Nachfrage».

Entsprechend den Richtwerten des Interverbands für Rettungswesen will die Regierung – nicht nur für das obere Baselbiet – weitere Erkenntnisse eruieren und Lösungswege finden, um die Hilfsfristen zu verkürzen. Eine Massnahme ist der auf 2025 geplante Neubau einer Rettungswache beim Altmarkt in Liestal.