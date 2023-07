Rettungsdienste Zwei neue Krankenwagen für das Laufental und das Thierstein: Wäre nicht ein Anbieter besser als zwei? Baselland und Solothurn stärken das Rettungswesen im Laufental und Thierstein. Für den Baselbieter Mitte-Landrat Marc Scherrer besteht jedoch noch Optimierungspotenzial.

Der Region Laufental-Thierstein erhält bald zwei zusätzliche Rettungswagen. Symbolbild: Urs Hanhart

Dem Laufental und dem Thierstein steht bei den Rettungsdiensten eine deutliche Verbesserung bevor: Die benachbarten Bezirke erhalten bald zwei zusätzliche Rettungswagen. Der Laufner Mitte-Landrat Marc Scherrer will nun von der Baselbieter Regierung wissen, ob ein einziger Anbieter im bikantonalen Gebiet besser wäre.

Im Baselbiet trifft der Rettungsdienst oft zu spät am Einsatzort ein. Häufig erreichen die Wagen das Ziel von 15 Minuten Anfahrtszeit nicht. Scherrer wies mit mehreren Vorstössen auf diesen Umstand hin. Im Mai stimmte der Landrat einem Massnahmenpaket von 5,5 Millionen Franken zur Verbesserung der Rettungstransporte im Kanton Baselland zu. Eine Massnahme ist ein zusätzlicher Rettungswagen des Rettungsdienstes Nordwestschweiz in Reinach, der auch ins Laufental ausrücken wird.Dieser dient als Ergänzung zum bestehenden Wagen des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Laufen.

Ein einziger Anbieter wäre wohl effektiver

Vor zwei Wochen wurde zudem bekannt, dass die Solothurner Spitäler AG einen eigenen Rettungswagen für das Thierstein vorsieht. Die Verbesserungen rufen nun Marc Scherrer auf den Plan. Gemeinsam mit der Mitte-Fraktion wird er nach den Sommerferien eine Interpellation einreichen. «Die aktuelle Entwicklung führt zu einer unbeabsichtigten Situation, da der Rettungsdienst im Laufental-Thierstein nicht nur von einem, sondern von zwei Anbietern betrieben wird», schreibt er. «Möglicherweise könnten sogar zwei unterschiedliche Standorte betrieben werden.»

Infografik: Leoni Tobia/CH Media

Scherrer schreibt weiter: «Es wäre wahrscheinlich effektiver und zielführender, wenn der Leistungsauftrag für die Region Laufental-Thierstein an einen einzigen Anbieter vergeben werden könnte.» Er fragt die Regierung, wie diese zur Möglichkeit eines einzigen Anbieters steht. Auch will er wissen, ob Gespräche zwischen dem Kanton Solothurn, dem KSBL und der Rettungsdienste Nordwestschweiz stattfinden.