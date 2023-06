Rheinstrasse «Prattler Panzersperren» sollen wieder weg – zumindest vorläufig Eine Mehrheit der Baselbieter Baukommission fordert, dass die im Dezember gesperrte alte Rheinstrasse temporär wieder eröffnet wird. Damit soll das Gewerbegebiet in Salina Raurica für Autofahrende besser erreichbar werden – und das schon sehr bald.

Die derzeit nur für den Fuss- und Veloverkehr vorgesehene Rheinstrasse (blau) soll temporär wiedereröffnet werden, bis die Lohagstrasse (violett) Richtung neuer Rauricastrasse (orange) fertiggestellt ist. Bild: zvg/Tiefbauamt Kanton Baselland

In diesem Geschäft ist viel politischer Zunder: Eine Mehrheit der landrätlichen Bau- und Planungskommission will die gesperrte Rheinstrasse für Autos und Lastwagen temporär wieder öffnen. Die frühere Hauptverkehrsachse zwischen dem Gebiet Schweizerhalle und Augst ist seit der Eröffnung der neuen Rauricastrasse im Dezember 2022 nur noch für Velofahrende und Fussgänger zugänglich. Neben der Signalisation verhindern grosse Betonblöcke – von den Kritikern verächtlich «Panzersperren» genannt –, dass Autos die noch nicht rückgebaute Strasse befahren können.

Neue Umfahrung wird im Gegenzug temporär geschlossen

Aus Sicht der BPK-Mehrheit wurde die Rheinstrasse damals voreilig geschlossen. So ist das Gewerbegebiet Lohag/Netziboden in der Rheinebene seither nur von Westen (also von Schweizerhalle/Pratteln) gut erreichbar; von Osten (Augst) her fehlt eine Zufahrt, was Autofahrende verwirrt und für Umwegverkehr sorgt. Gelöst wird das Problem mit der Fertigstellung der Netzibodenstrasse sowie dem Ausbau der Lohagstrasse (siehe Karte oben). Laut den Planungen des Kantons soll der Lückenschluss bereits Ende 2023/ Anfang 2024 in Betrieb genommen werden.

Betonblöcke und eine Signalisation machen klar, dass für Autofahrende die Zufahrt auf die Rheinstrasse Richtung Netziboden verboten ist. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die BPK-Mehrheit will damit aber nicht zuwarten, sondern die Rheinstrasse zur besseren Erschliessung des Gewerbegebiets «umgehend» wieder öffnen, bis die Alternativen fertiggestellt sind. Auch wenn Letzteres im besten Fall bereits nach einem halben Jahr der Fall ist. Dieser Entscheid fiel in der BPK mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung. Bestandteil des Entscheids ist, dass die Rauricastrasse – die im Dezember eröffnete Umfahrung des Gebiets Salina Raurica – in der Zwischenzeit gesperrt wird. Damit soll ein massiver Ausbau der Verkehrskapazitäten verhindert werden.

Zudem hat die BPK beschlossen, die Gemeinde Pratteln zu einer Rückerstattung der nun anfallenden Kosten für den provisorischen Lückenschluss der Lohagstrasse zu verpflichten, sobald sie die Strasse definitiv ausbaut. Dies, weil es sich um eine Gemeindestrasse handelt. Teil des vorliegenden Geschäfts ist denn auch die Ausgabenbewilligung von 1,04 Millionen Franken für den einfachen Ausbau der genannten Strasse.

Ob der Antrag technisch und rechtlich Bestand hält, ist vorerst unklar

Der Vorentscheid der landrätlichen BPK wird noch zu reden geben: Im Vorfeld hatten sich neben Baudirektor Isaac Reber (Grüne) auch der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder (FDP) im Landrat gegen die Wiedereröffnung der Rheinstrasse gewehrt – vergeblich: Ein entsprechender Vorstoss von Christine Frey (FDP) wurde knapp überwiesen.

Ob die Hauruck-Idee der BPK technisch und formell Bestand hält, ist nicht ganz klar. Offensichtlich ist der Kommission selber nicht ganz wohl bei der Sache: So wird das Geschäft nach Veröffentlichung des vorliegenden Berichts erneut beraten. Die Vorlage kommt bereits am 22. Juni in den Landrat. Sollten schwerwiegende Gründe gegen den Antrag zur temporären Öffnung vorliegen, könne die Kommission diese dann in die Beratung im Rat einbringen, heisst es dazu im Bericht.