Riehen Lebloser Körper in der Wiese – Wasserrettung erfolglos beendet In der Wiese wurde eine regungslos treibende Person entdeckt. Daraufhin haben Rettungskräfte eine grosse Suchaktion eingeleitet. Diese musste allerdings erfolglos beendet werden.

Die Suchaktion der Kantonspolizei Basel-Stadt blieb erfolglos. (Symbolbild) Polizei Basel-Stadt

(phh) Auf Höhe Naturbad Riehen wurde am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Körper in der Wiese entdeckt, der regungslos im Fluss trieb. Trotz sofort eingeleiteter Suchaktion, bei der auch eine Drohne der Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach zum Einsatz kam, konnte die Person nicht mehr gefunden und geborgen werden.

Wo und wann die Person in die Wiese gefallen sein könnte und welche Identität sie hat, sei Gegenstand der laufenden Untersuchungen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt. Weiter bittet die Polizei die Bevölkerung, gerade bei Hochwasser Abstand zu den Fliessgewässern zu halten und deren Kraft nicht zu unterschätzen.

An der Rettungsaktion waren die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und die Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Polizei Baden-Württemberg, die Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft gemeinsam beteiligt.