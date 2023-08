Römerfest Als Lehrling beim römischen Tuchfärber: Gekochtes Pipi für den Kaiserpurpur Der Historiker Nicolas Meiers färbt Stoffe wie die alten Römer. Am Römerfest in Augusta Raurica durften mein Sohn und ich dem Meister assistieren.

Nicolas Meiers (links) zeigt den beiden Lehrlingen am Römerfest, wie vor 2000 Jahren Tücher gefärbt wurden. Bild: Juri Junkov

Leonardo schnuppert an dem Pott aus Ton, von dem Nicolas Meiers den Deckel abgenommen hat. Überrascht schreckt er zurück. In dem Pott befindet sich menschlicher Urin. Mein Sohn Leonardo ist in der ersten Klasse und findet es lustig, dass die Römer Pipi zum Tuchfärben verwendeten.

Nicolas Meiers, 39, ist Historiker aus Luxemburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem antiken Handwerk des Färbens. Seit rund 15 Jahren kommt er ans Römerfest in Augusta Raurica. Leonardo und ich, 41, dürfen heute seine Lehrlinge sein; mein Sohn hatte sich im Vorfeld unter einem halben Dutzend Vorschlägen des Museums unter den Handwerkern das Tuchfärben ausgesucht.

Meiers ist ein freundlicher und sehr geduldiger Pädagoge, auch wenn es für einen Sechsjährigen schwierig bleibt, sich zu konzentrieren, wenn er einen Haufen Pflanzen aufgezählt bekommt, die aufgelöst im heissen Sud die Stoffe wie die Walnuss braun, wie das Färberkrapp rot, die Zwiebelschale moosgrün, der Färberwau «quietschgelb» und die Färberkamille grün färben. Hinzu kommen noch bestimmte Läusearten, aus denen man rote Farben gewann. Verschiedene erwachsene Besucher lauschen den Ausführungen von Meiers hingegen interessiert. So viel Zeit wie seinen beiden Lehrlingen kann er ihren Fragen aber nicht widmen: Einmal wird er von seinen beiden Mitarbeiterinnen hierhin zur Feuerstelle gerufen, einmal dorthin zum EC-Gerät.

10’000 Purpurschnecken für eine Tunika

Bei den Purpurschnecken wird Leonardo schon aufmerksamer: Hier darf er auch die Schale der Tiere in die Hand nehmen. Ausführlich erklärt Meiers, wie aufwendig die Gewinnung der Purpurfarbe war. Für eine Tunika brauchte man rund 10’000 Schnecken. Je nach Art mussten sie vom schlammigen Meeresgrund gefischt werden – von Tauchern ohne Sauerstoffflaschen, versteht sich. Leo hält eine Herkuleskeule in der Hand: Tatsächlich sieht diese Schnecke aus wie eine Keule mit einem dicken Kopf.

Ihre Drüsensekrete färbten die Stoffe nur in einem zarten Rosa, das aber trotzdem bei den Römern sehr begehrt gewesen sei, erklärt Meiers. Der Indigofarbstoff der Purpurschnecke ändert sich aufgrund des enthaltenen Broms mit dem Lichteinfall, ist ursprünglich gelb und wird in der Sonne erst grün, dann blau, dann lila. Nur der Kaiser durfte das lilafarbene Purpur tragen. Tatsächlich ist der fermentierte Urin ausgerechnet für diese bis heute teuerste Farbe der Welt (rund 2500 Franken pro Gramm) gedacht: Indigofarben sind Pigmente, sagt Meiers, und lösen sich nicht in Wasser auf. Um wessen Urin es sich handelt, behält er für sich: «Berufsgeheimnis», sagt er und lacht.

Viele Kinder interessierten sich für das römische Handwerk, das Nicolas Meiers am Römerfest vorstellte. Bild: Juri Junkov

Leonardo und ich dürfen erst einmal ein Seidentüchlein und ein Wolltüchlein gelb und rot färben. Leonardo wählt Gelb für die Seide und Rot für die Wolle. Das hätte ich auch gemacht. Vor dem Zelt steht ein kleiner Topf mit Zwiebelschalen und Färberwau für die gelbe Färbung auf dem Feuer, daneben ein grosser Topf mit Krapp für die rote Färbung. Wir dürfen umrühren und Holzscheite nachlegen. Mehrfach müssen Meiers und ich Leo warnen, dass seine Tunika kein Feuer fängt, wenn er sich über den Topf beugt. Der Rauch vom Feuer und der beissende Geruch der Zwiebeln steigen ihm in die Augen.

Essig verhindert Ausbleichen der Farben

Viele andere Kinder färben auch Tücher. Meiers bietet das für je sechs Franken an. Sie dürfen aber nicht selbst umrühren und die fertiggefärbten Stoffe aus dem Topf fischen – das dürfen neben Meiers nur wir beiden Lehrlinge. Ich erkläre Leonardo, warum das Wort «Kinderfärben» lustig ist und dass ich nicht ihn färben werde, sondern die Kinder selbst färben dürfen.

Wir schauen nach, ob das erhitzte Pipi genug fermentiert hat. Als Nicolas Meiers diesmal den Deckel lüpft, schlägt auch mir der Gestank in die Nase. Aber Meiers taucht ganz selbstverständlich ein Stück Stoff hinein: Nein, es färbt sich noch schwarz; es braucht noch ein paar Stunden, bis es die richtige Farbe hat. Bei Zimmertemperatur müsse der Urin rund zwei Wochen fermentieren, erklärt der Experte.

Jetzt ist Leo begeistert und fleissig bei der Sache: Er fischt selbst unsere Stoffe aus dem Topf, wringt sie im Wasserbottich aus und legt sie für eine Minute in Essigwasser. Er beweist Meiers, dass er schon bis 60 zählen kann. Der Essig verhindere, dass die Farben ausbleichen, erklärt Meiers. Wie beim Ostereierfärben, sage ich. Nun soll Leonardo die Tüchlein zum Trocknen aufhängen, was angesichts des mittlerweile einsetzenden Dauerregens gar nicht so einfach ist. Leonardo und ich sind tatsächlich beeindruckt von den tiefen, satten Farben, die unsere Tüchlein haben.

Auch Meiers ist sehr zufrieden mit der Arbeit seiner beiden Lehrlinge und würde uns gerne behalten. Aber Leonardo will noch die Legionäre und Gladiatoren auf dem Römerfest sehen.

