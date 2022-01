Rottenschwil Unter Alkoholeinfluss: Autofahrerin kollidiert mit Hauswand In der Nacht auf Samstag verlor eine alkoholisierte Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Sie blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an Haus und Fahrzeug.

Mit der Hauswand kollidiert. zvg

Der Unfall ereignete sich am 1. Januar, kurz nach 5 Uhr. Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr auf der Hauptstrasse in Rottenschwil in Richtung Muri, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Strasse abkam.

Sie kollidierte in der Folge mit einer Hauswand. Die Lenkerin blieb unverletzt. An der betroffenen Liegenschaft und am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Bei der Lenkerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann auch einen Atemalkoholwert. Der Führerausweis wurde der Lenkerin entzogen. (has)