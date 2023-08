Rücktritt «Unüberwindbare Differenzen»: Knall am Baselbieter Kantonsgericht Der Vizepräsident der Abteilung Strafrecht des Baselbieter Kantonsgerichts tritt per sofort zurück. Seine Kollegen sind nach dem überraschenden Entscheid konsterniert. Von schlechter Stimmung wollen sie nichts gemerkt haben.

Durch den Rücktritt von Markus Mattle ist am Baselbieter Kantonsgericht in Liestal eine Stelle frei geworden. Bild: Severin Bigler

Am Baselbieter Kantonsgericht rumort es: Markus Mattle (Grüne), seit 25 Jahren am Gericht in Liestal tätig, hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Zu diesem drastischen Schritt brachten ihn Meinungsverschiedenheiten mit seinen Kollegen. Diese zeigen sich vom Abgang irritiert, haben aber auch eine Erklärung.

Sein Rücktrittsschreiben sandte Mattle Mitte August an den Landrat als Wahlbehörde, an die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts und an seine Partei, die Grünen. Wie «Onlinereports» berichtet, teilte er im Schreiben mit: «Zufolge unüberwindbarer Differenzen mit den Abteilungs-Präsidien trete ich als Vizepräsident der Abteilung Strafrecht per sofort zurück.» Auf der Website des Gerichts ist der 70-Jährige zwar noch aufgeführt, aber schon nicht mehr im Amt.

Bei den von Mattle angesprochenen Präsidenten handelt es sich um Dieter Eglin (SVP) und Enrico Rosa (Grüne). Die beiden präsidieren gemeinsam die Abteilung Strafrecht. Dieter Eglin sagt auf Anfrage: «Der Entscheid kam aus heiteren Himmel. Wir sind konsterniert und irritiert.» Die ganze Abteilung habe ein gutes Verhältnis zum Zurückgetretenen gepflegt. Nie habe Mattle erklärt, dass etwas nicht in Ordnung sei. «Wenn einen Kollegen etwas plagt, erwarte ich schon, dass er dies auch zur Sprache bringt.»

Die beiden Präsidenten rügten den Vize

Auch wenn Eglin von einer schlechten Stimmung nichts gespürt haben will, sagt er doch: «Die einzige Erklärung, die ich für plausibel halte, ist die Geschichte vom Januar.» Damit spricht der Gerichtspräsident auf eine Angelegenheit an, der durchaus als Zwist zwischen den Präsidenten und dem Vize gewertet werden kann.

Im vergangenen Januar hielt die Dreierkammer des Kantonsgerichts unter dem Vorsitz von Markus Mattle die Berufsverhandlung im Fall der ehemaligen Kassierin der römisch-katholischen Kirchgemeinde Grellingen und der Baselbieter Mitte ab. Die Frau stand unter anderem wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung vor Gericht.

Ungewöhnlich: Mattle verzichtete darauf, das verschärfte Urteil öffentlich bekannt zu geben und zu begründen. Die Medienschaffenden konnten am Tag darauf lediglich das Urteil telefonisch beim Gerichtsschreiber einholen. Die beiden Präsidenten sahen sich daraufhin veranlasst, klarzustellen, dass sie grossen Wert auf eine öffentliche Urteilseröffnung legen, weil die notwendige Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und den Medienschaffenden nur so sichergestellt werde.

Noch heute sagt Dieter Eglin: «Mattle fällte einen schwerwiegenden Fehlentscheid.» Bis heute habe er sich diesbezüglich uneinsichtig gezeigt. Wie Markus Mattle dazu steht, bleibt unklar: Trotz mehrfachen Kontaktversuchen war er am Montag nicht zu erreichen.

Grüne müssen einen Nachfolger nominieren

Die Ereignisse vom Januar hat auch Marc Schinzel mitverfolgt. «Sowohl der Verzicht auf eine öffentliche Urteilsverkündung als auch die anschliessende Rüge durch die beiden Präsidenten waren aussergewöhnlich», sagt der Jurist und FDP-Landrat. «Ich vermute aber auch, dass bereits zuvor nicht alles in Minne verlaufen ist.»

Die Grünen stellen mit Enrico Rosa einen der beiden Präsidenten der Abteilung Strafrecht. Für den zurückgetretenen Markus Mattle müssen sie dem Landrat eine Kandidatur vorschlagen. Parteipräsident Michael Durrer sagt dazu: «Die Grünen Baselland haben eine interne Gerichtskommission, die eine ständige Liste mit potenziellen Kandidierenden führt, um jederzeit auf eine Vakanz vorbereitet zu sein.» Letztlich liege die Verantwortlichkeit für die Gerichtswahlen bei der Fraktion.