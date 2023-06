Ruine Gilgenberg «Achtung Pest!» – Zullwil gehörte am Wochenende den Mittelalterfans Die zahlreichen Besuchenden schwelgten auf der Ruine Gilgenberg in der Vergangenheit. Nicht alle nahmen den Ausbruch aus dem Alltag dabei gleich ernst.

Eine Zeitreise ins Mittelalter auf der Ruine Gilgenberg bei Zullwil. Bild: Juri Junkov

Sie sind nicht zu beneiden, die Kostümierten. Bei dreissig Grad frönen die Mittelalterfans am Wochenende auf der Zullwiler Ruine Gilgenberg ihrer Leidenschaft für das 15. Jahrhundert. Dass dieses in vielerlei Hinsicht nicht nur angenehm war, darüber trösten sich einige mit Eiswürfeln unter der RüstuDie ng oder einer kalten Cola-Dose hinweg. Andere gönnen sich einen verstohlenen Blick aufs Mobiltelefon –schiefe Blicke inklusive.

Die Reise ins Mittelalter bot erstaunliche Anblicke. Bild: Juri Junkov

«Zwar waren digitale Gadgets im Herrenlager erlaubt, aber nicht gern gesehen», berichtet Insider Jonas Schenk. Ebenso wenig wie das Innenleben seines Zelts, in dem er und seine Begleitung auf zeitgenössischen Matratzen schlafen. «Deswegen müssen wir das Zelt ständig geschlossen halten», sagt Schenk, der öfters wegen des Reissverschlusses an seiner Mönchskutte angesprochen werde.

Zu wenig authentisch, fänden diese einige. Nichtsdestotrotz fasziniere ihn die Szene, sagt Schenk, der sich vorstellen könne, einer Lagergruppe beizutreten. Jeder übernehme da ein eigenes Handwerk, sagt er. «Sie suchen noch einen Schreiner.»

Auf dem Weg zur Ruine Gilgenberg. Bild: Juri Junkov

Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen

Der Weg zur Ruine ist mit Lichterketten geschmückt, im Inneren sind alle Festbänke besetzt. Bier fliesst in Mengen und muss von Hand nach oben transportiert werden. Am Wegrand steht eine falsche Guillotine, ein Grossvater legt seinen Kopf in die Öffnung. «Die Ruine soll man im Hintergrund sehen», sagt er zu seiner Frau, die unter anfeuernden Rufen der Enkel auf den Auflöser drückt. «Was ist das?», fragt eine Dreijährige und zeigt zum Eingang der Ruine. Da baumelt scheinbar ein lebloser Körper.

Ganz schön gruselig gings am Mittelalterfest zu und her. Bild: Juri Junkov

Die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit scheinen zeitweise zu verschwimmen. Etwa dann, wenn ein Gaukler sich einen Weg durch die Menge bahnt und ruft: «Achtung, Pest!» Oder wenn eine «Wikingerfamilie» ihre beiden Kleinkinder in einem historisch authentischen Gefährt durch die Gegend kutschiert. Im Gegensatz zu anderen Festen der Szene sei das Fest in Zullwil aber deutlich offener als andere, weiss Besucherin Debby Müller und erzählt von Mittelalterfesten in Prag. Da werde das Ausleben der historischen Authentizität viel krasser ausgelebt, sagt Müller. «Die Mittelalter-Anlässe sind jedes Mal ein willkommener Ausbruch aus dem Alltag.»

Schwertkampf wie im Mittelalter. Bild: Juri Junkov

Ihr Freund, der das erste Mal am Fest sei, zückt soeben sein Schwert. «Ich fühle mich wie ein 10-Jähriger», sagt Mustafa Gülbas, der am Fechtkurs in der Arena teilnimmt. Unter der Anleitung von Luca Sulmoni übt sich eine Gruppe Besuchender im Schwertkampf. «So trifft ihr euren Gegner am Hals», sagt Sulmoni und demonstriert einen Schwertschlag.

Turnschuhe dürfen bleiben

Es ging auch mal hitzig zu und her. Bild: Juri Junkov

Ganz genau nehme man es aber nicht mit der geschichtlichen Korrektheit, sagt Sulmoni und fügt an: «Wir machen unser eigenes Ding.» Heisst auch: Aus Bequemlichkeit verzichtet er nicht auf Turnschuhe. Da gebe es durchaus andere, die auch beim Schuhwerk «mittelalterlich» unterwegs seien. «Die stopfen sich dann Eispellets unter die ebenso originalgetreue Rüstung», erzählt Sulmoni.

Deutlich ernster scheinen es zwei als Ritter Verkleidete zu nehmen: Erhobenen Hauptes patrouillieren sie durch die Besuchenden und bleiben zwischendurch für ein Foto mit ein paar Kindern stehen. Als sie diese mit gezückter Lanze erschrecken, rennen sie kreischend davon. Im sogenannten Herrenlager geht es derweil deutlich entspannter zu – einige Familien beginnen sich für die Nacht einzurichten.

Unter den Rüstungen wirds ganz schön heiss. Bild: Juri Junkov

Eine Gruppe Kinder macht am Fluss eine Kissenschlacht, während eine Mutter mit ihrem Sohn übers Duschen debattiert: «Wenn du duschen willst, müssen wir nach Hause fahren.» So weit ist es wohl nicht gekommen. Den Sohnemann treffen wir später beim Armbrustschiessen.

Während sich die ersten Familien auf den Heimweg machen, treffen am Samstag ab 18 Uhr immer mehr neue Gäste zum Abendprogramm ein. Mit Shuttlebussen wird die Ruine im 5-Minuten-Takt angefahren. Und auch später abends bleiben die vielen Parkplätze, die eigens im Dorf abgesteckt wurden, voll.