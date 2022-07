Rutschmadame Jetzt beginnt die Sehnsucht Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Wenn wir den Sommer bloss festhalten könnten. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Endlich bist Du da! Mit Leib und Seele geniessen können wir Dich aber bereits nicht mehr, denn wir wissen: Bald gehst Du wieder – und kehrst erst nach langen, dunklen Monaten zurück. Warum eigentlich? Warum bleibst Du nicht für immer? Sollen doch andere auf Dich verzichten! Die Australier zum Beispiel, die brauchen Dich nicht so dringend wie wir! Die haben das Meer, viel davon, ihr ganzes Land ist umzingelt, das muss reichen.

Was bleibt uns, wenn Du gehst? Nichts! Nichts jedenfalls, was an Dich erinnern würde. Ausser ein paar verblühte Sonnenblumen, der Rosé im Kühlschrank und die Badehosen in der Schublade. Wenn wir Dich bloss festhalten könnten! Dich verpflichten könnten, uns nur für ein paar Tage im Stich zu lassen. Oder wenigstens ein Teil von Dir bliebe. Doch wir müssen Dich für lange Zeit gehen lassen, Du wirst die Herbstmesse nicht mit uns erleben, Weihnachten genauso wenig und selbst an der Fasnacht wirst Du Dich noch lange nicht zeigen. Die Natur will es so, sie will Dich entbehren, um sich selbst nicht komplett zu ruinieren – und nimmt in Kauf, dass wir monatelang schlottern und uns nachmittags schon in der Nacht wähnen.

Ach, Sommer. Wie schön es ist, mit Dir draussen zu sitzen, im Warmen, manchmal in der Hitze, und kein Licht anstellen zu müssen bis am späten Abend. Die Düfte, die Du uns schenkst, hätte selbst Coco Chanel nicht erfinden können. Und wenn in der Dämmerung die Igel durch den Garten tippeln, ist die Welt in Ordnung. Am Morgen singen uns die Vögel aus dem Bett – und wir lassen es zu, weil wir wissen, Du bist da und machst alles leichter, als es eigentlich wäre. Aber eben. Der längste Tag liegt zurück, bald ist der Juli zur Hälfte vorüber und Dein Hauptmonat beginnt. Die Äpfel an den Bäumen werden grösser, die Trauben ebenfalls, die Wespen rauben uns die Nerven. Wir wissen: Der Herbst naht und löst Dich ab.

Was können wir tun, um Dich lieber Sommer wenigstens ein bisschen zu bewahren? Die kalten Monate ignorieren, ist keine Option. Wer sitzt schon bei Minusgraden im Finstern und wartet vergebens auf die Igel? Die lachen sich derweil ins Pfötchen, und fragen sich, warum der Mensch so blöd ist, und nicht auch abtaucht, sobald Du weg bist. Ich glaube, Sommer, wir haben die Lösung: Winterschlaf für alle! Aber weck uns sofort auf, sobald Du zurück bist.