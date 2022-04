Salina Raurica Zum vierten Mal für ungültig erklärt: Prattler Initiative hat vor Gericht keine Chance Das Prattler Stimmvolk wird nicht darüber abstimmen, ob Salina Raurica grün bleibt. Die Initiative, die das verlangt, verstösst gegen die Sicherheit, die Planer langfristig brauchen. Das entschied das Baselbieter Kantonsgericht.

Ob die Ebene zwischen Augst und Pratteln grün bleibt, soll nicht das Volk bestimmen können. zvg

Ist mal entschieden, dass ein Stück Land bebaut werden darf, soll das auch eine Weile so bleiben. Die Landeigentümerinnen und Investoren brauchen diese Sicherheit, sonst können sie ihr Land nicht langfristig beplanen, und verkaufen können sie es erst recht nicht. Diesen Grundsatz hat das Baselbieter Kantonsgericht am Mittwoch sehr hoch gehalten – so hoch, dass es die Prattler Volksinitiative «Salina Raurica Ost bleibt grün» für ungültig erklärt hat.

Diese war von der «Aktionsgruppe Aapacke Pratteln» 2019 lanciert und von 829 Prattler Stimmberechtigten unterschrieben worden. Sie verlangt, dass grosse Teile der Ebene zwischen Pratteln und Augst unbebaut bleiben. Formal soll das Areal in eine Zone umgewandelt werden, in der die Nutzung auf unbestimmte Zeit undefiniert bleibt, als «Denkpause», wie die Initianten betonten.

Zonenordnung soll 15 Jahre lang gelten

Bereits eine Mehrheit des Prattler Einwohnerrats hatte dieses Vorgehen 2020 für nicht rechtmässig befunden, auf Empfehlung des Gemeinderats, und die Initiative für ungültig erklärt. Und nach einer Beschwerde der Initianten tat dies vor einem Jahr auch die Baselbieter Regierung.

Diese drei Instanzen sahen denselben Grund wie gestern die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht des Kantonsgerichts, warum das Volksbegehren nicht dem Volk unterbreitet werden sollte: Dessen Umsetzung würde den Grundsatz der Planungsbeständigkeit verletzen.

Die kommunale Zonenplanung, die hier betroffen ist, wurde 2016 vom Einwohnerrat beschlossen, 2017 wurde sie rechtskräftig. Gemäss der geltenden Rechtspraxis soll eine Zonenordnung 15 Jahre Bestand haben, aus den eingangs erwähnten Gründen. «Je neuer ein Plan ist, umso mehr gilt die Planungsbeständigkeit», sagte gestern Referent Daniel Ivanov. Und:

«Je früher man den Plan ändert, umso begründeter muss man dabei vorgehen.»

Ein solcher Grund wäre laut Gesetz eine wesentliche Änderung der Umstände. Die Initianten hatten eingeworfen, es gebe inzwischen aufgrund von einigen neuen Wohnbauprojekten genug Baulandreserven in Pratteln.

Zudem habe sich wegen der Klimaerwärmung die Haltung zu Überbauungen in der Bevölkerung geändert. Und schliesslich habe das Baselbieter Stimmvolk im vergangenen Jahr die Verlängerung des Trams nach Salina Raurica abgelehnt.

Richter haben Unterschriftenbögen studiert

Doch all dies liessen die Richter nicht als ausreichende Änderungen der Umstände gelten. Interessant waren die Erläuterungen zum Tram. Dass dieses nicht gebaut wird, hat unbestrittenermassen zu einem Unterbruch der Planungen geführt. Denn das Mobilitätskonzept muss überarbeitet werden. Das anerkannte Ivanov mit seinen Kollegen auch – aber:

«Der Planungsstopp ist nicht so langfristig, wie sich die Initianten das wohl wünschen.»

Denn die Initiative ziele auf einen langfristigen Baustopp, das entnahm das Gericht den Erläuterungen auf dem Unterschriftenbogen. «Kein weiteres Grossprojekt auf der grünen Wiese», lautete dort eine Forderung. «Deshalb haben die Stimmberechtigten die Initiative unterschrieben», meinte Richter Hans Furer.

Weiterzug ans Bundesgericht unwahrscheinlich

Die Absicht der Initianten sei eindeutig, einen Baustopp zu erreichen. Zudem, so ein weiteres Argument der Richter, sei die Planung in Salina Raurica bereits weit fortgeschritten, auch das erhöhe die Hürde, die Zonenplanung so früh zu ändern.

Aus all diesen Gründen sah das Kantonsgericht durch die Initiative den Grundsatz der Planungsbeständigkeit verletzt, und zwar «offensichtlich», wie das Gesetz es für die Ungültigkeitserklärung einer Initiative verlangt.

Mit dem gestrigen Urteil haben sich bereits vier Instanzen dafür ausgesprochen, dass die Initiative nicht vors Volk gebracht werden darf. Gestern waren sich die fünf Richter auffallend einig. Deutlicher kann ein Entscheid nicht sein, sodass es als unwahrscheinlich erscheint, dass «Aapacke» das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht.