Salzabbau Nun ist es definitiv: Landrat streicht die Rütihard aus Salz-Konzessionsgebiet Im Muttenzer Naherholungs- und Landwirtschaftsgebiet soll nicht nach Salz gebohrt werden. Dies hat der Landrat mit grossem Mehr entschieden. Zugleich wehrt er sich aber dagegen, weitere mögliche Solgebiete aus dem Konzessionsgebiet der Salinen zu entfernen.

Schweine und Kälber auf der Rütihard: Im Muttenzer Landwirtschafts- und Naherholungsgebiet wird definitiv nicht nach Salz gebohrt. Bild: Roland Schmid (26. 4. 2023)

Der Landrat hat zur Zukunft des Salzabbaus im Baselbiet und zu den damit verbundenen Bedenken aus der Bevölkerung wichtige Vorentscheide gefällt: Die bisher als Solgebiet vorgesehene Rütihard in Muttenz wird aus dem Konzessionsgebiet entfernt.

Zudem wird die Regierung beauftragt, die mit der Schweizer Salinen AG vereinbarte Konzessionsdauer von bisher 50 Jahren zu verkürzen. Mit diesen beiden Aufträgen versehen hat das Parlament beschlossen, die vor Jahresfrist beschlossene Sistierung der Vorlage aufzuheben.

Der Anfang vom Ende des Salzabbaus im Baselbiet?

Dass die Regierung nach umfangreichen Abklärungen des Untergrunds in Muttenz und Umgebung nun wieder in die Verhandlungen über einen neuen Konzessionsvertrag steigen soll, war im Landrat nicht bestritten.

Allerdings diskutierten die Parlamentarier intensiv darüber, ob überhaupt Gebiete aus dem Vertrag gestrichen werden und welche das sein sollen. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums forderte die SVP, auch die umstrittene Rütihard im Konzessionsgebiet zu belassen, aber mit einem Bohr-Moratorium von 20 Jahren zu belegen. SVP-Landrat Andi Trüssel meinte:

«Das Salz unter der Rütihard hat einen Wert von einer Milliarde Franken. Wir sollten diesen Silberschatz nicht zuschütten.»

Trüssel gab zudem seiner Befürchtung Ausdruck, dass mit der Streichung der Rütihard ein Präjudiz geschaffen werde, dass auch andere mögliche Abbaugebiete hinterfragt werden. Die SVP sieht darin den Anfang vom Ende des Salzabbaus im Baselbiet.

Parteikollege und Fraktionschef Peter Riebli stellte klar, dass man die geologischen Untersuchungen nicht anzweifle. «Uns geht es darum, dass wir uns diese Option offen halten und in 20 Jahren auf Basis technologischer Entwicklungen nochmals über die Rütihard diskutieren können.» Werde diese nun gestrichen, dann sei sie für immer weg, waren sich Riebli und fast alle anderen SVPler einig.

Dieser Einschätzung widersprachen allerdings mehrere Redner, unter ihnen der zuständige Regierungsrat Anton Lauber (Mitte): «Wenn wir die Rütihard rausnehmen, ist das nicht aller Tage Abend.» Hier und heute sei dieser Schritt aber nötig, zeigte sich FDP-Landrätin Saskia Schenker überzeugt: In den Diskussionen um die Sicherheit des Salzabbaus sei viel Geschirr zerschlagen worden. «Es gibt politisch derzeit keinen anderen Weg, als die Rütihard aus dem Konzessionsgebiet zu entfernen. Nur so kann Vertrauen aufgebaut werden», sagte Schenker. Der Antrag der SVP wurde denn auch mit 64 Nein- zu 21 Ja-Stimmen bachab geschickt.

Landrat will nicht Streichung weiterer Gebiete prüfen

Welch ein Zufall: Mit demselben Stimmenverhältnis wurde anschliessend ein Antrag von der linken Seite abgelehnt, der genau das Gegenteil forderte. Die Regierung hätte demnach zumindest abklären müssen, neben der Rütihard weitere Solgebiete aus dem Konzessionsvertrag zu streichen, forderte die SP.

Doch auch dagegen wehrte sich die grosse Mehrheit des Parlaments, darunter auch die Grünen. Weitere Prüfaufträge – nach der eben erfolgten umfangreichen Messkampagne – machten wenig Sinn, würden das Geschäft unnötig verzögern und schürten neue Unsicherheiten.

Am Schluss beschloss der Landrat ohne Gegenstimme, die Zurückstellung der Vorlage aufzuheben und diese formell an die Regierung zurückzuweisen. Sie kann nun, da Rechtssicherheit herrscht, mit den Schweizer Salinen über einen neuen Konzessionsvertrag verhandeln. Die Zeit eilt: Der neue Vertrag muss per 1. Januar 2026 in Kraft treten.