Salzabbau Nach Rütihard-Stopp: Salinen bewältigen die eigene Vergangenheit – ein Landwirt jubelt Die Schweizer Salinen legen alarmierenden Erkenntnisse aus dem Untergrund offen. Der hauseigene Geologe ordnet die Tragweite ein, während die Gegnerschaft und deren Anführer Ruedi Brunner sich über den Rückzug von der Rütihard freut.

Rütihard in Muttenz. Bild: Roland Schmid

In den Tiefen der Muttenzer Hügel ist vieles anders, als die Salinen sich dies vorgestellt hätten, wie sie am Mittwochmorgen offenkundig mitteilten. Messungen des Untergrunds haben gezeigt, dass ehemalige, aber auch einzelne aktive Salzkavernen nicht die gewünschte Geometrie haben. Doch was bedeutet dies?

Damit die Stabilität des Gebirges gewährleistet sei, werden die Salz-Kavernen üblicherweise möglichst kontrolliert ausgelaugt, wie der Geologe Andreas Kühni auf Anfrage der bz erklärt. In den Gebieten Sulz und Grosszinggibrunn sollten die alten Kavernen einen maximalen Durchmesser von 75 Metern erlangen – sollten, aber taten es nicht: «Heute achten wir sehr darauf, dass die einzelnen Kavernen nicht zusammenwachsen», sagt Kühni. Das gelang früher offensichtlich nicht. Kühni betont deshalb, dass mit den heutigen Techniken das Salz so gefördert werden kann, um Kavernen wie gewünscht entwickeln zu können. «So können wir auch verhindern, dass Sole von Kaverne zu Kaverne fliesst, denn das ist ein Zustand, den wir nicht wollen.»

In der Vergangenheit gelang dies nicht, wie aus den Messungen hervorging, welche die Schweizer Salinen im Rahmen der neuen Konzessionsverhandlungen durchführten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen die Untersuchungen beschleunigt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass eine Kaverne im Gebiet Sulz teilweise eingestürzt war. Nun ist auch klar, dass auch ein Grossteil der weiteren 24 stillgelegten Kavernen nicht dem gewünschten Zustand entsprechen.

Deshalb geben sich die Salinen im Lichte der neusten Ergebnisse in einem Communiqué ausgesprochen selbstkritisch: «Die Schweizer Salinen bedauern die vorliegenden Ergebnisse, da sie nicht den eigenen hohen Qualitätsansprüchen genügen.»

Gefahr von Salzwasser im Grundwasser gering

Bereits als sich die Komplikationen abzeichneten, holten die Schweizer Salinen in den letzten beiden Jahren zusätzliche Expertise in die Firma. Zum einen mit dem bergbauerfahrenen Geologen Andreas Kühni, andererseits mit dem Soltechnik-Experten und Bergbauingenieur Laurent Schaible einen neuen Leiter des Solbetriebs.

Die nun ans Licht gebrachten Mängel in den alten Kavernen bergen zwei Gefahren: Erstens besteht stets die Befürchtung, instabile Kavernen könnten zu Bodenabsenkungen führen. Zweitens gilt es zu vermeiden, dass Salzwasser aus den Bohrungen oder Kavernen in das Grundwasser gelangt. Das Risiko, das davon ausgeht, stuft ein externes Expertenteam allerdings als gering ein.

«Wir wissen noch wenig über die Grundwasserflüsse in dieser Gegend. Bekannt sind geologische Bruchsysteme zwischen den Solfeldern Sulz und Grosszinggibrunn und den Grundwasserträgern in Pratteln und Muttenz. Höchstwahrscheinlich kommt es dort auch zu natürlichen Salzlösungen. Wie gross der jeweilige Einfluss auf das Grundwasser ist, gilt es mit zusätzlichen Untersuchungen herauszufinden», sagt Kühni.

Selbst wenn Salzwasser ins Rheingrundwasser gelangen würde, wäre dies für die Trinkwasserversorgung nicht per se eine Gefahr, da das Rheingrundwasser verhältnismässig enorme Mengen führt. Die schwere Sole – salzgelöstes Wasser – würde sich zudem wegen ihres Gewichts am Grund bewegen. «Bei der Erstellung der Hardwasser Grundwasserversorgung ging man einst von ganz anderen Gefährdungsbildern aus, zum Beispiel von Altlasten oder Deponien», sagt Kühni.

Trotzdem wollen die Salinen im Grundwasserbereich die Messungen intensivieren. Im Sommer installiert das Unternehmen oberhalb von Pratteln zwei Messstellen, um die Grundwasserströme in Richtung Pratteln zu untersuchen.

Rütihard verschwindet aus den Salinen-Plänen

Die neusten Erkenntnisse der Salinen aus den umfangreichen Messungen seit 2021 sorgen nun für eine grosse Kehrtwende in der Frage rund um die Rütihard. Obwohl die Landzunge wegen dem heftigem Widerstand auf unbestimmte Zeit nicht mehr für den Salzabbau vorgesehen war, hatten die Salinen stets betont, wie wichtig die Rütihard für die langfristige Planung sei.

Nun wollen jedoch Kanton und Salinen die Muttenzer Rütihard ganz aus dem Konzessionsgebiet entfernen. Zumindest will der Regierungsrat dies dem Landrat in einer neuen Vorlage vorschlagen. Die Rütihard soll unter anderem aufgrund der anspruchsvollen geologischen und hydrogeologischen Bedingungen nicht mehr Teil der Pläne sein. Überprüfen will der Kanton zudem die Konzessionsdauer von bisher fünfzig Jahren.

Wie die Schweizer Salinen ihrerseits in einer Mitteilung schreiben, erhielten sie vom Regierungsrat den Auftrag, im Konzessionsgebiet des Kantons alternative Solgebiete mit günstigeren geologischen Bedingungen auszumachen.

Ein Sieg für den Kopf des Widerstands

Für Landwirt Ruedi Brunner kommt der komplette Rückzug der Schweizer Salinen von der Rütihard überraschend: «Das ging jetzt erstaunlich schnell.» Brunner sieht die nunmehr gründlich durchgeführten geologischen Untersuchungen im Wesentlichen auch als Erfolg der Petition, welche die Muttenzer FDP gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft «Rettet die Rütihard» im Mai 2018 beim Kanton eingereicht hatte. Damals wurden in kurzer Zeit über 6000 Unterschriften für den Erhalt der Rütihard und gegen den dortigen Salzabbau gesammelt.

Für ihn sei das Moratorium schon ein grosser Erfolg gewesen, sagt Brunner: Im Juni 2020 sistierten die Schweizer Salinen bereits das Salzabbau-Projekt für mindestens 20 Jahre, wollten aber an der Konzession festhalten. Jetzt ist der Salzabbau auf der Rütihard gänzlich vom Tisch, das Gebiet soll aus der Konzession verschwinden. «Für uns ist die Sache nun gegessen», sagt Brunner. «Nichtsdestotrotz sind wir aber erstaunt von der Tragweite der Untersuchungsergebnisse.»

Der Druck war nötig, sagen die Rütihard-Schützer

Aus Sicht Brunners sei es zudem beschämend, dass es zuerst diesen deutlichen Widerstand aus der Bevölkerung gebraucht habe, um gründliche Untersuchungen zu veranlassen. Ohne die Salzabbau-Opposition und den Druck, den die Projektgegner immer wieder in der Öffentlichkeit ausübten, wäre es laut Brunner kaum so weit gekommen.

«Es zeigt sich, dass es richtig war, umgehend aktiv zu werden und nicht erst zu reagieren, wenn die Maschinen auf Platz stehen», sagt Brunner. Er werde nach dem Entscheid der Schweizer Salinen nun Rücksprache mit den anderen Mitgliedern der Interessensgemeinschaft halten. An der auf Juni in Aussicht gestellten Infoveranstaltung von Salinen und Gemeinde werde er sicher auch teilnehmen.