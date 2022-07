sbb Eine abendliche Odyssee durchs Laufental: Wegen Bauarbeiten ist der Ersatzbus vor dem Bahnübergang blockiert Am Donnerstagabend nahm ein Ersatzbus der S3 zwischen Aesch und Laufen aufgrund von Bauarbeiten einen skurrilen Umweg. Nun wurden die Bauarbeiten beendet.

Wenn die Bauarbeiten die Gleise nachts blockieren, muss auch der Strassenverkehr die Bahnübergänge meiden. Nicht einmal der unwissende Chauffeur mit seinem Ersatzbus kann passieren. Dominic Kobelt

Ungefähr 50 Passagiere erinnern sich bestimmt noch lange an die skurrile Fahrt vom Donnerstagabend mit dem Ersatzbus der S3 von Aesch nach Laufen. Der Bus fuhr wie geplant ab Aesch auf der Landstrasse über Duggingen nach Grellingen. Kurz vor der Dorfeinfahrt musste er jedoch vor den geschlossenen Bahnschranken, welche die unausweichliche Fahrt über die Zuggleise verwehrten, kehrtmachen und zurück nach Aesch fahren. Von da nahm er über die Hauptstrasse auf der anderen Seite der Zuggleise die Fahrt in Richtung Laufen wieder auf. Über die Sprechanlage teilte der Busfahrer seinen Fahrgästen mit – darunter auch eine Redaktorin und ein Redaktor der bz –, dass er nichts von der Umleitung gewusst habe.

Bauarbeiten seit Freitag beendet

Eine halbe Stunde Verspätung brachte die Odyssee mit sich. Die SBB erklären auf Anfrage: Auf der Strecke hätten vom 10. Juli bis Freitagmorgen, 15. Juli, Sanierungsarbeiten an den Gleisen stattgefunden, während derer die Strassenführung laufend habe wechseln müssen. Abends und nachts hätten deshalb Ersatzbusse verkehren müssen. In einem Schreiben kündeten die SBB bei den Anwohnenden der betroffenen Gemeinden ausserdem nächtlichen Bauarbeitenlärm an. Die Arbeiten seien nun beendet.