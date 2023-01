SCHLIESSUNG Das Stedtli Laufen wird um eine Bar ärmer Die La Luna Bar in Laufen schliesst Ende Januar. Was ist die Zukunft des Laufentaler Nachtlebens?

Bald ist Austrinkete in der La Luna Bar: Die Region verliert ein beliebtes Lokal. Bild: Roland Schmid

Die La Luna Bar in der Viehmarktgasse in Laufen hat am 20. und 21. Januar die Austrinkete. Das Lokal blickt auf eine über 20-jährige Geschichte zurück, als beliebte Bar im Stedtli, als wichtiger Teil des Laufner Nachtlebens und der ganzen Region.

Angebot nimmt ab

Ende 2021 schloss bereits die Dal-Whinnie's Bar an der Delsbergstrasse und wich einem Coiffeurgeschäft. Seit August letzten Jahres ist auch das Lokal des ehemaligen «Bären» unbesetzt. Die Vinothek zügelte aus Platzgründen ihren Standort nach Hochwald.

Die La-Luna-Betreiberin Annelotte de Jonge wird auch ihre Bar nun schliessen, dies aus privaten Gründen. Sie übernahm das Lokal vor zwei Jahren von ihrem Vater, der es einst gegründet hatte. «Das ‹La Luna› hat in Laufen einen Namen», sagt de Jonge selbst. Sie bedauert, dass somit ein weiteres Lokal aus Laufen verschwinden wird ‒ sofern niemand für eine Nachfolge bereit ist.

Ihre Bar war gut besucht, sie war die Stammbeiz diverser Laufentaler Vereine. Ein Kundenmangel war bei weitem nicht der Grund für die Schliessung. Dennoch stellt sie fest: «Insbesondere Feierabendbierkunden nehmen ab, und für den Ausgang bevorzugen vor allem Jüngere zunehmend andere Treffpunkte als eine Bar.»

Handlungsbedarf

Andere Lokalbesitzende in Laufen bedauern die Schliessung.

Denn gerade für jüngere Kunden zwischen 18 und 25 Jahren wird das Angebot karger. Ihnen steht beispielsweise noch die Salmen Lounge oder die seit September geöffnete Löie-Bar zur Verfügung.

Cafer Karacan, der Besitzer dieser beiden Lokale, meint: «Wenn eine Bar in Laufen schliesst, geht eine Alternative verloren. Dadurch wird Laufen an sich für den Ausgang weniger attraktiv, und längerfristig verlieren wir selbst an Kunden.» Es ist ein Teufelskreis.

Um dies zu verhindern, sieht Karacan Handlungsbedarf bei den Lokalbetreibenden: «Wir müssen die Leute mit ansprechenden Angeboten, wie zum Beispiel Livekonzerten, bei Laune halten, um Laufen als gut besuchtes Ausgangszentrum für die Region am Leben zu halten.»