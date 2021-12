Schliessung Der Kampf um das Spital Laufen geht weiter: Gemeinden unterstützten die Befürworter des Krankenhauses Die Stimmberechtigten von Nenzlingen und Dittingen sprechen gegen den Willen ihres Gemeinderates Geld für den Erhalt des geschlossenen Spitals. Im Januar beschäftigen sich die Richter am Baselbieter Kantonsgericht mit der Zukunft der umstrittenen Einrichtung.

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Laufner Spitals betreibt das Kantonsspital Baselland (KSBL) heute ein ambulantes Zentrum. Kenneth Nars

Seit mehr als einem Jahr hat Laufen kein Spital mit stationärem Angebot mehr. In den Räumlichkeiten des Krankenhauses an der Lochbruggstrasse befindet sich mittlerweile ein ambulantes Zentrum. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat sich aus Kostengründen für diese Transformation entschieden. Der Baselbieter Landrat genehmigte im Herbst 2020 einstimmig ein Dekret, in dem der Spitalstandort Laufen nicht mehr aufgeführt ist.

Im kommenden Jahr soll im Birs Center beim Laufner Bahnhof als Nachfolgeprojekt des Spitals ein ambulantes Gesundheitszentrum entstehen. Trotz der Pläne des KSBL geben die Laufentaler Kämpfer für den Erhalt des Spitals nicht auf. Den Mitgliedern des Vereins Pro Spital Laufen ist es gelungen, Stimmberechtigte an einigen Gemeindeversammlungen für die Unterstützung ihres Anliegens zu gewinnen. So wurde an der letzten Gemeindeversammlung in Nenzlingen ein Beitrag von fünf Franken je Einwohner, also rund 2500 Franken, bewilligt – gegen den Willen des Nenzlinger Gemeinderates.

Bereits im Juni geschah Gleiches in Dittingen: dort bewilligte man 3860 Franken für den Verein, obwohl der Gemeinderat den Antrag einer Stimmbürgerin zur Ablehnung empfohlen hatte. Auch die Stadt Laufen hat über einen Beschluss der Gemeindeversammlung 100’000 Franken für Abklärungen und Rechtsberatungen zum Erhalt des Spitals bewilligt.

Spital-Befürworter wollen «gutes stationäres Angebot»

Simon Felix sagt:

«Wir können auf eine breite Unterstützung in der Laufentaler Bevölkerung zählen.»

Der Laufner Stadtrat (FDP) präsidiert den Verein Pro Spital Laufen. Das Geld, das an den Verein überwiesen wird, werde für die gerichtliche Auseinandersetzung und die Anwaltshonorare benötigt. Der Verein sucht weiterhin Stimmberechtigte, die in ihren Gemeinden ähnliche Anträge wie in Nenzlingen und Brislach stellen. Dem Verein sei klar, dass ein Spital Laufen nicht alle Sparten anbieten kann. «Wir möchten ein gutes stationäres Angebot», so Felix. Es gehe um eine gute Grundversorgung. Denkbar wäre auch, eine orthopädische Klinik in Laufen zu installieren.

Die Gelder aus den Gemeinden verwendet der Verein unter anderem für die Kosten, die durch eine bevorstehende Gerichtsverhandlung entstehen: Elf Personen aus dem Umfeld des Vereins haben Beschwerde gegen das Landratsdekret erhoben. Für sie hat das Parlament damit den Laufental-Vertrag gebrochen. In diesem wurde der Erhalt des Spitals «dauernd gewährleistet». Der Vertrag wurde für den Übertritt des Laufentals von Bern zu Baselland im Jahr 1994 ausgearbeitet. Das Baselbieter Kantonsgericht entscheidet am 12. Januar des kommenden Jahres über den Fall.

Derweil laufen beim KSBL die Planungen für das Laufner Gesundheitszentrum weiter. KSBL-Mediensprecherin Anita Kuoni sagt:

«Wir sind damit auf der Zielgeraden.»

Man habe sich mit der Vermieterin und den Stockwerkeigentümern im Birs Center geeinigt. Die Verträge seien unterzeichnet. Details will das KSBL noch vor Weihnachten bekannt geben.