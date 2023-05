Schulen Mit diesen Massnahmen kämpft Baselland gegen den Lehrpersonenmangel An den öffentlichen Schulen mangelt es an Lehrpersonal. Nun stellt der Kanton Baselland eine ganze Palette an Massnahmen vor, um den Beruf und die Ausbildung wieder attraktiver zu machen.

Es gibt nicht nur zu wenige, die Lehrer werden wollen, viele von ihnen bleiben auch nicht lange im Beruf. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Im Januar schlug der Lehrerverein Baselland (LVB) Alarm. Über 1000 Lehrpersonen der verschiedenen Stufen hatten an einer Umfrage teilgenommen. Das Resultat war eindeutig: Die Belastung im Beruf ist (zu) gross. Ein wichtiger Faktor dabei ist der akute Lehrpersonenmangel. Der LVB stellte an seiner Pressekonferenz mehrere Forderungen, wie die Attraktivität des Berufs im Kanton verbessert werden soll.

Eine davon wird aufs kommende Schuljahr hin erfüllt: Primar-Klassenlehrpersonen müssen eine Lektion pro Woche weniger unterrichten. Doch die Umsetzung droht in einem Flickenteppich zu enden. Das könnte den (Klassen-)Lehrermangel zusätzlich verschärfen, meint LVB-Präsident Philipp Loretz zur bz: «Die grossen Unterschiede zwischen den Schulstandorten und Unsicherheiten rund um die Entlastungslektion schrecken ab, überhaupt Klassenlehrer werden zu wollen.»

Am Dienstag nun teilte die Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) mit, wie sie «dem sich akzentuierenden Fachkräftemangel an öffentlichen Schulen entgegenwirken» will. Der Kanton prüfe eine breite Palette an Massnahmen. Diese sollen die Attraktivität des Lehrerberufs stärken, die Ausbildung und Rekrutierung von Nachwuchs fördern sowie den Verbleib im respektive die Rückkehr in den Beruf erleichtern. Die Massnahmen seien unter Einbezug von Schulleitungen, Lehrpersonen, Gewerkschaften und Gemeinden erarbeitet worden.

Ausbildungslohn für Quereinsteiger

Die Schnittmenge mit den Forderungen des Lehrervereins ist auf den ersten Blick gering, dennoch dürften die Massnahmen gut ankommen. So wurde per Anfang 2023 der Lohn für Studierende an der Pädagogischen Hochschule (PH) der FHNW erhöht, die einen begleiteten Berufseinstieg gewählt haben oder Quereinsteiger sind und schon während der Ausbildung Berufserfahrung sammeln.

Die BKSD prüft zudem, einen Ausbildungslohn in Form von Stipendien einzuführen, da Quereinsteigende PH-Studierende während mindestens eines Ausbildungsjahres auf Erwerbsarbeit verzichten müssen. Bereits angestellte Lehrerinnen und Lehrer sollen mit externen Beratungsangeboten entlastet werden, um «herausfordernde Lebenssituationen» zu bewältigen. Assistenz- und Administrationsaufgaben sollen unkomplizierter als bisher durch Zivildienstleistende erledigt werden können.

Der Kanton verspricht, sich für eine vereinfachte Zulassung zu den PHs für Absolventinnen einer Berufsmatur einzusetzen. Und er beteiligt sich an einer geplanten interkantonalen Imagekampagne für den Lehrerberuf. Damit der Lehrermangel überhaupt genau erfasst wird, befindet sich ein kantonales Monitoring zum Fachkräftebedarf an den Baselbieter Schulen im Aufbau.