Schulferien Nur noch 5 Wochen im Sommer, dafür 3 im Herbst: Baselbieter SVP-Politiker will Ferien umkrempeln Reto Tschudin will die Sommer- und Herbstferien anders aufteilen, um die Privatwirtschaft zu entlasten. Ein Vorstoss, aus dem neue Schwierigkeiten entstehen könnten. Es wäre jedoch keine komplette Neuheit im Baselbiet.

Wandern in den Herbstferien bald drei Wochen möglich? Das könnte Realität werden. Symbolbild: Maya Rhyner

Die sechswöchigen Sommerferien sind mit Abstand die längste Ferienperiode, welche die Schulkinder in den beiden Basel geniessen. Auch Arbeitgebende- sowie Arbeitnehmende können sich jeweils frühzeitig auf die lange Ferienzeit einstellen, was die Personalplanung einfacher macht. Dies gilt jedoch nicht für die anderen Ferien. Vor allem bei den Herbstferien sieht der SVP Landrat Reto Tschudin Schwierigkeiten.

Deshalb hat er im Landrat einen Vorstoss eingereicht, in welchem er fordert, dass im Baselbiet die Schulferien anders aufgeteilt werden. Nämlich so, wie es beispielsweise auch im Kanton Solothurn funktioniert: Fünf Wochen Sommerferien und drei Wochen Herbstferien.

«Mit dieser Regelung müssen im Herbst nicht alle Arbeitnehmenden ihre Ferien in zwei Kalenderwochen drängen, zum andern lässt sich die Betreuungsregelung im Sommer für jene Eltern erleichtern, bei denen beide berufstätig sind», so Tschudin.

Arbeitgeberverband verteidigt bestehende Lösung

Auch Arbeitgebende sollen entlastet werden. Diese würden gemäss Tschudin während den Herbstferien vor der Herausforderung stehen, dass alle Arbeitnehmenden zur gleichen Zeit Ferien nehmen möchten, um ihre Kinder zu betreuen.

SVP Landrat Reto Tschudin lancierte den Vorstoss. Bild: Roland Schmid

Der Arbeitgeberverband (AGV) der Region Basel schätzt die Situation nicht so problematisch ein wie Tschudin. «Für Arbeitgeber ist in erster Linie wichtig, dass Ferien frühzeitig geplant und koordiniert werden können. Dazu ist Planungssicherheit nötig. Diese ist bei Schulferien, die jeweils weit im Voraus bekannt sind, gegeben», so Frank Linhart Mediensprecher des AGV. Linhart merkt jedoch auch an, es hänge immer von der Grösse und dem Aufbau des Betriebes ab, ob dieser davon profitiert, wenn die Ferien anders verteilt würden.

So gäbe es Betriebe, welche über die Sommerzeit ohnehin Betriebsferien haben und andere, die dann auf Hochtouren laufen würden. «Deshalb ist eine grundlegende Aussage, welche Lösung besser wäre, nicht möglich», sagt Linhart. Eine Beobachtung welche der AVG jedoch mache sei, dass viele Unternehmen den Umstand begrüssen, dass die Ferien in beiden Basel aufeinander abgestimmt sind. Ein Punkt welcher in Tschudins Vorstoss nicht berücksichtigt wird.

Nicht für alle eine Neuheit

Fände das Anliegen Tschudins eine Mehrheit, würde sich für eine Schule im Kanton nichts ändern. Im Gymnasium Laufental-Thierstein gibt es, wie der Rektor es nennt, die 5/3-Aufteilung nämlich schon. Dies sei historisch bedingt, so Rektor Markus Leuenberger, denn bevor das Laufental 1994 dem Kanton Baselland beitrat, gehörte es dem Kanton Bern an, welcher schon immer fünf Sommer- und drei Herbstferienwochen hatte. Bis heute ist das Gymnasium Laufen die einzige Schule im Baselbiet mit dieser Aufteilung.

Das Schulhaus Laufen, welches schon jetzt drei Wochen Herbstferien hat. Bild: Kenneth Nars

Beim Kantonswechsel des Laufentals einigten sich die Kantonsregierungen der Kantone Baselland und Solothurn auf die Beibehaltung dieser Ferienregelung. Im Gegenzug übernahm das Thierstein die Sportferien und Frühlingsferien des Baselbiets.

Auch die Rückmeldung gegenüber der Schule würden gut ausfallen. «Von den Schülerinnen, Schülern und Eltern hören wir nichts Negatives. Vor allem die 3 Wochen Herbstferien werden von den Familien gerne genutzt, um etwas grösseres zu unternehmen» erklärt Leuenberger.

Auch ermögliche die Aufteilung, dass Sport- und Jugendvereine in der ersten Woche Lager durchführen können und die Kinder danach trotzdem noch die Möglichkeit haben, mit den Eltern Ferien zu machen. Egal ob nur zwei oder drei Wochen, die Schülerschaft des Kantons Baselland freut sich vorderhand auf die Ferien Ende September.