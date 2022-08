Schulraum Weil Rohstoff-Preise explodieren: Münchenstein stoppt Sanierungsprojekt Die Gemeinde wollte ab August einen Schul- und Kindergarten-Pavillon sanieren. Doch die eingegangenen Unternehmerangebote fielen um über 50 Prozent teurer aus als budgetiert. Der Gemeinderat zieht jetzt die Reissleine.

Kostensteigerung von über 56 Prozent: Der Schulpavillon Dillacker bleibt vorerst so, wie er ist. Nicole Nars-Zimmer

Der Schulpavillon Dillacker im Südwesten Münchensteins ist in die Jahre gekommen. Die Gemeinde wollte die Anlage sanieren, die Arbeiten hätten am kommenden Montag beginnen sollen. Doch jetzt hat der Gemeinderat das Projekt abrupt gestoppt. Die Kosten wären zu stark gestiegen, teilt die Gemeinde am Donnerstag mit. Deshalb habe er den für 8. August vorgesehenen Baustart auf Eis gelegt.

Die Ursache der Kostenexplosion seien die Preissteigerungen im Rohstoff- und Energiemarkt «wie auch die Folgen der aktuellen Lage in Osteuropa», schreibt die Gemeinde. Die Angebote, welche die Unternehmen eingereicht hätten, seien «wesentlich höher ausgefallen», als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Die Verwaltung befürchtet eine Überschreitung in der Höhe von 750'000 Franken.

Ein Plus von 56 Prozent beim Preisschild

Geplant wurde mit Ausgaben in der Höhe von 1,33 Millionen Franken. Inklusive Zusatzkosten würde das Projekt neu mit 2,08 Millionen Franken zu Buche schlagen – eine Steigerung von rund 56 Prozent.

Gestorben sei das Vorhaben damit aber nicht, sagt der fürs Departement Hochbau zuständige Gemeinderat René Nusch:

«Wir werden eine Neubeurteilung vornehmen und schauen, wie wir mit dem Projekt weiter verfahren.»

Den Kredit für die Sanierung der zwei Pavillongebäude beschloss die Gemeindeversammlung im vergangenen September. Dem Entscheid vorausgegangen war das Begehren eines Komitees, das ursprünglich einen Neubau verlangt hatte. Es beklagte, dass es im Quartier an Schulraum mangele und viele Kinder weit entfernte Schulstandorte besuchen müssten.

Preise für Holz, Stahl und Kunststoffe steigen

Die Mehrkosten habe man nicht vorhersehen können, sagt René Nusch. Sie würden auch aus dem Ukraine-Konflikt resultieren: «Die Preise für Holz, Stahl, weitere Metalle, aber auch Kunststoffe sind extrem gestiegen, ebenso sind die Lieferzeiten länger geworden.» Zudem hätten die Firmen im Bausektor volle Auftragsbücher bei parallel sich verschärfendem Fachkräftemangel. «Auch das wirkt sich nicht gerade positiv auf die Preise aus», sagt Nusch.

Nachtragskredite zu stellen, wäre laut Nusch keine gangbare Lösung gewesen: «Wenn man schon vor dem Spatenstich weiss, dass die Kosten so stark steigen, sind Nachtragskredite keine Option.»

Die Sanierung hätte per Juli 2023 beendet werden sollen. Der Zeitplan wird nun nach hinten verschoben. Er könne jedoch versichern, fügt der Parteilose an: «Der Entscheid, das Projekt vorerst zu sistieren, hat keinen Einfluss auf den Schulbetrieb. Es wird keine Umteilungen geben.»