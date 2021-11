Schutzmassnahme Baselbieter Schulkinder sollen eine Maske im Unterricht tragen – ab der 5. Primar gilt ab nächster Woche die Pflicht Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse müssen im Baselbiet ab kommendem Montag eine Schutzmaske im Unterricht tragen. Der Sportunterricht und die Aussenareale der Schulen sind von der Massnahme nicht betroffen. Für die jüngeren Primarkinder wird das Tragen einer Maske empfohlen.

Den Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Primarklassen wird das Tragen einer Maske empfohlen. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Damit reagiert der Regierungsrat auf die steigenden Fallzahlen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Diesbezüglich heisst es in der Meldung: «Aktuell verbreitet sich das Sars-CoV-2-Virus besonders unter Kindern und Jugendlichen deutlich stärker als in der übrigen Bevölkerung und gelangt über die Schülerinnen und Schüler auch zu den besonders gefährdeten Personengruppen.»

Aus pädagogischen, sozialen und psychologischen Gründen sei es nach Ansicht des Regierungsrats wichtig, am Präsenzunterricht auf allen Schulstufen festhalten. Deshalb habe man sich für diese verschärften Schutzmassnahmen entschieden.

Maskenempfehlung in den unteren Stufen

Für die Lernpersonen gilt die Maskenpflicht auf allen Stufen. Ihnen und den Schulkindern ab der 5. Klasse werden die Masken gratis zur Verfügung gestellt. Den Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Primarklassen wird das Tragen einer Maske empfohlen, eine Pflicht gibt es auf diesen Stufen aber nicht. Für diese Kosten kommt der Kanton allerdings nicht auf.

Damit folgt Baselland auf die Wiedereinführung der Maskenpflicht durch Basel-Stadt vom vergangenen Mittwoch. Eine Maskenempfehlung ab der 1. Primarklasse gibt es dort allerdings nicht.