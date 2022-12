Schwarzbubenland Nach den Unruhen: Gemeinderat in Seewen ist wieder vollständig besetzt Wie die Gemeinde mitteilt, erhält die Exekutive ab Anfang 2023 zwei neue Mitglieder. Zudem ist die Baukommission wieder besetzt, womit sich Seewen von der Zwangsverwaltung lösen will.

In Seewen konnten die vakanten Ämter besetzt werden. Kehrt nun die Ruhe zurück? Nicole Nars-Zimmer

Ende Oktober war es in Seewen an einer Gemeinderatssitzung zu einem Eklat gekommen. Als Folge traten zwei Exekutivmitglieder zurück – Zerwürfnisse in der Schwarzbuben-Gemeinde kamen zum Vorschein.

Nun teilt die Gemeinde mit, dass die beiden Ortsparteien FDP und SP innerhalb der Einreichungsfrist eine neue Kandidatin und einen neuen Kandidaten vorgeschlagen haben. Susanne Streit (parteilos) und Martin Hauser (FDP) ziehen im neuen Jahr in den Gemeinderat ein und sind für die verbleibende Amtsperiode bis 2025 gewählt.

Zudem hat der Seewner Gemeinderat eine neue Baukommission gewählt. Meinungsverschiedenheiten hatten dazu geführt, dass das Gremium verwaist war. Der Kanton war eingeschritten und hatte einen Sachverwalter installiert. Im Januar 2023 will der Gemeinderat beim Kanton beantragen, die Zwangsverwaltung aufzuheben. Die neue Baukommission könnte somit eingesetzt werden.