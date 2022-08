Schwingfest Baselland setzt auf Hüttenzauber: Baselbieter Sporthuus eröffnet Der Kanton Baselland wird seine offiziellen Gäste am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in einem speziellen Gebäude empfangen. Extra fürs «Eidgenössische» wurde ein Chalet mit zwei Etagen aus dem Boden gestampft.

Gnadenlos knallt die Sonne auf das Schwingfestgelände in Pratteln. In einem Gebäude jedoch ist es schattig und angenehm kühl: im Baselbieter Sporthuus, einem Holzbau im Chaletstil mit zwei Etagen und grosszügiger Terrasse. Es wird das Herz sein der Aktivitäten des Kantons Baselland am grössten Sportanlass der Schweiz; das Botschaftsgebäude des Baselbietes auf dem riesigen Areal, wenn man so will.

Am Montag wurde das Haus offiziell eingeweiht. In dreieinhalb Tagen haben Mitarbeitende des kantonalen Sportamts den Holzbau aufgestellt, unter Anleitung von Fachleuten. Genau so schnell wird das Gebäude wieder verschwunden sein nach dem Ende des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf), das am letzten Augustwochenende steigt. Zuvor führt das Sportamt im oder rund um das Baselbieter Chalet rund 30 Veranstaltungen durch, mit 2000 erwarteten Gästen.

Am Festwochenende selber, am 25., 26. und 27. August, übernimmt die Landeskanzlei die Schlüssel. Der Regierungsrat hält in der Hütte seine offiziellen Empfänge ab, wird dort Magis­tratspersonen aus anderen Kantonen verpflegen, aber auch Bundespolitikerinnen und -politiker sowie Mitglieder anderer Kantonsparlamente. Der eine oder die andere wird beim Anblick des Chalets ein Déjà-vu haben und sich sagen: «Das kenne ich doch woher!». Sie haben recht.

Bau diente dem Aargau für denselben Zweck

«Das Gebäude ist gemietet», sagte Thomas Beugger, Leiter des Sportamts Baselland, bei der Sporthuus-Eröffnung am Montagvormittag. Zu sehen war die Hütte etwa beim Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau. «Schon dort diente es als Sporthaus», sagte Beugger. Und:

«Wir dachten uns, das passt irgendwie.»

Gesagt, getan. Die Kosten für den Aufbau, den Betrieb und die Miete belaufen sich laut Beugger auf 112'000 Franken und werden vom Sportamt gestemmt. Im Gebäude sind eine Küche und Toiletten untergebracht, ebenso ist Infrastruktur für Veranstaltungen vorhanden. An den Holzbänken finden bis zu 190 Personen Platz.

Zu spät sein wird es für die Vernissage «Baselbieter Sportgeschichte». Sie findet am 8. November statt. Das Buch wurde anlässlich des 50-Jahr-Jubi­läums des Sportamts in Auftrag gegeben. Dass der runde ­Geburtstag mit dem Esaf zusammenfällt, ist ein schöner Zufall.

Bis 1972 waren nur «Jünglinge» zugelassen

Zwar habe es im Kanton Baselland schon eine Verwaltungsstelle zur Sportförderung gegeben, bevor das Sportamt gegründet wurde, wie die für den Sport zuständige Regierungsrätin Monica Gschwind am Montag sagte: Das 1942 eingerichtete kanto­nale «Büro für den turnerisch-sportlichen Vorunterricht».

Die Hauptaufgabe bestand jedoch in der Koordination des frei­willigen Vorunterrichts «für männliche Jünglinge» – bis 1972 waren in den Kursen nur Jungen und Burschen zugelassen. Die Sportförderung stand in den ersten Jahren noch klar im Dienst des Militärs. Die Leitung des 1942 eingerichteten Büros hatte zunächst der damalige Kreiskommandant inne.

Erst 1955 setzte der Regierungsrat den diplomierten Sportlehrer Paul Marti als ersten vollamtlichen Leiter der «Geschäftsstelle für Vorunterricht, Turnen und Sport» ein.

Anlass für die Gründung des Sportamts war das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Förderung von Turnen und Sport, was parallel dazu die Geburtsstunde des Programms Jugend + Sport war, besser bekannt unter dem Kürzel J+S.

Talkgast im Sporthuus: Alt-Schwingerkönig Glarner

Die wichtigste Finanzierungsquelle für die Sportförderung des ­Kantons Baselland ist der Swisslos-Sportfonds. Er geht auf die Sport-Toto-Gesellschaft zurück, die 1938 gegründet wurde – auf Initiative des Baslers Ernst Thommen hin. Der Ertrag des Jahres 1938/39 betrug 6854 Franken. Heute erhält Baselland jährlich bis zu 5 Millionen Franken an die kantonalen Sportverbände ausbezahlt.

Ein Anlass im Sporthuus, der auf besonders grosses Interesse stossen wird, findet kommende Woche statt: Am 19. August darf Talkgast Matthias Glarner, Schwingerkönig 2016, Chaletluft schnuppern.