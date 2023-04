HALLUZINOGENE Mieter von Ayahuasca-Drogenwohnung in Aesch verurteilt Die Baselbieter Justiz verurteilte das Mieter-Ehepaar, in dessen Räumlichkeiten bis Ende September eine sektenähnliche Organisation am Werk war.

In der Wohnung in Aesch verabreichte die sektenähnliche Organisation den Teilnehmern halluzinogene Drogen. (Symbolbild) Annika Buetschi

In einem Wohnhaus in Aesch fanden bis Ende September Treffen der sektenähnlichen Organisation «Inner Mastery International» statt, bei denen Halluzinogene Drogen wie Ayahuasca und andere Halluzinogene konsumiert wurden. Dies schrieb «20 Minuten» am Donnerstagmorgen.

Das Mieter-Ehepaar sei nun wegen «Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Baselbieter Justiz rechtskräftig verurteilt» worden, berichtet die Gratiszeitung. Ihr Verschulden sei jedoch als gering erachtet worden. Das Paar habe im Einvernehmen geltend gemacht, dass es von den Drogen nichts gewusst habe.

Beim Paar wurde aber eine Tasche gefunden, in der unter anderem 1120 Kapseln Ayahuasca wie auch 40 Kapseln Meskalin waren. Der Mann sei zu einer bedingten Geldstrafe von 900 Franken und einer Busse von 300 Franken verurteilt worden, seine Partnerin zu einer bedingten Geldstrafe von 2700 Franken und einer Busse von 700 Franken.

Bei der sektenähnlichen Organisation würden in einem Schneeballsystem über Kurse neue Mitglieder angeworben, die selbst Treffen anbieten müssten, schreibt «20 Minuten». Damit verdiene die Organisation, deren Kopf der Guru Alberto José Varela ist, eine Menge Geld.