Selbstanzeigen Bankkonten und ausländische Liegenschaften: Über 60 Millionen Franken Vermögen nicht versteuert Die Anzahl strafloser Selbstanzeigen wegen nicht deklarierter Vermögen ist höher als vergangenes Jahr – sinkt jedoch in der Tendenz.

Die straflose Selbstanzeige kann nur einmal im Leben gemacht werden. (Symbolbild) Keystone / Christian Beutler

Schweizerinnen und Schweizer haben die Gelegenheit, sich selber anzuzeigen. Was vielleicht absurd klingt, hat seine Gründe. Sämtliche Bankkonten, Wertschriftendepots oder zum Beispiel ausländische Liegenschaften müssen in der Steuererklärung angegeben werden – wer Steuern hinterzieht, riskiert eine hohe Busse. Wer jedoch nicht alles deklariert hat, hat die Möglichkeit, sich einmal im Leben selbst «straflos» anzuzeigen. Sprich, die Busse fällt weg. Bezahlt werden müssen dennoch Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten zehn Jahre.

Im Baselbiet war die Anzahl eingereichter strafloser Selbstanzeigen im Jahr 2021 auf tiefem Niveau. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Insgesamt wurden 392 solcher Anzeigen eingereicht – 106 mehr als im Jahr zuvor. Dabei sind insgesamt rund 62,6 Millionen Franken an bisher nicht versteuertem Vermögen offengelegt worden. Es handelte sich, wie bereits in den Vorjahren, primär um Bankkonten, Wertschriftendepots, Stiftungsvermögen und vielfach ausländische Liegenschaften. Der grösste einzeln nachgemeldete Vermögensbestand betrug laut der Meldung des Kantons Baselland 2,6 Millionen Franken.

Eingaben waren im Jahr 2017 am höchsten

Zudem wurden nicht versteuerte Einkommen wie Entgelte aus selbstständigen oder unselbstständigen Nebenerwerbstätigkeiten, Renten, Alimenten sowie Miet- oder Pachtverträge gemeldet. Weiterhin selten seien Selbstanzeigen von juristischen Personen.

In der Tendenz sinken die Zahlen. 2018 haben noch 1154 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Im Jahr 2017 waren die Eingaben mit 1927 Personen am höchsten. Dabei wurden insgesamt 105,3 Millionen Franken nachdeklariert.

Einzelne Konten bleiben unentdeckt

Dass die Zahlen vor fünf Jahren stark angestiegen sind, liegt am automatischen Informationsaustausch (AIA), den die Schweiz im Jahr 2017 eingeführt hat. Dabei schickt die Eidgenössische Steuerverwaltung Informationen zu Finanzkonten ins Ausland. Im Gegenzug erhält die Schweiz Meldungen über Inländer, die ihr Geld im Ausland angelegt haben. So können nicht deklarierte Konten aufgedeckt werden. Kurz vor der Einführung des AIA hätten die Selbstanzeigen stark zugenommen.

Ildiko Wissler, Leiterin Nach- und Strafsteuern, sagt: «Sämtliche Steuerämter wurden überflutet.» Nach fünf Jahren sei die Bevölkerung jedoch genügend informiert und die Anzahl Selbstanzeigen sinkt wieder auf das Niveau von vor der Einführung des AIA. «Wir hoffen, dass wir bald davon ausgehen dürfen, dass alles nachdeklariert worden ist», sagt Wissler. Es könne aber auch sein, dass einzelne Konten unentdeckt bleiben. Das könnten zum Beispiel ausländische Einkaufskonten sein. Diese hätten jedoch aufgrund des meist tiefen Betrags keine Auswirkungen.

Die Möglichkeiten des AIA würden stets weiter ausgedehnt. In Zukunft sollen weitere Länder dazustossen. Im Jahr 2021 hat der Kanton 5686 Meldungen erhalten. Zudem konnten die Erledigungszahlen gesteigert werden. Im Baselbiet wurden 1053 straflose Selbstanzeigen erledigt. Daraus resultierten rund 6,2 Millionen Franken Nachsteuererträge für den Kanton sowie 1,4 Millionen Franken für den Bund.