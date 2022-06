Seltisberg Bettina Jost-Rossi ist neue Gemeinderätin Sie landete am Sonntag bei der Gemeinderatsersatzwahl einen klaren Sieg gegen Mitkandidatin Vanessa Duss.

Am Wochenende fanden die Gemeinderatsersatzwahlen statt. Oberbaselbieter Zeitung

Bei der Gemeinderatsersatzwahl vom Wochenende landete Bettina Jost-Rossi einen klaren Sieg gegen Mitkandidatin Vanessa Duss. Für Jost-Rossi wurden 201 Wahlzettel eingelegt, Duss kam auf 75 Stimmen; das absolute Mehr betrug 160. Die als Direktionssekretärin tätige Bettina Jost-Rossi ersetzt Michaela Schmidlin-Wiesner, die als Gemeindepräsidentin im Sommer zurücktritt.

Damit kommt es zu keinem Polit-Comeback von Vanessa Duss auf kommunaler Ebene. Die promovierte Juristin gehörte von Mitte 2012 bis Mitte 2016 der Seltisberger Exekutive an. Sie wurde abgewählt wegen eines Streits um den Bau ihres Eigenheims. Vor knapp einem Jahr versuchte es auch der im Frühling 2020 abgewählte Gemeindepräsident Bernhard Zollinger, erneut in den Gemeinderat einzuziehen, was ebenfalls deutlich missglückte.