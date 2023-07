Seuchenschutz Weniger Sammelstellen: Tote Tiere reisen im Baselbiet künftig weiter Bisher kümmerten sich die Gemeinden selber um die Entsorgung von Kadavern. Eine Gesetzesänderung zwingt sie zum Umdenken.

Die Entsorgungsstelle für tote Tiere in Liestal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Tierkadaver aus Seltisberg müssen ab September nach Liestal gebracht werden. Das schreibt die 1300-Seelen-Gemeinde in ihrem «Anzeiger». Denn ihre Sammelstelle für tote Tiere ist beim Kanton durchgefallen: Bei der letzten Kontrolle 2022 entsprach sie nicht mehr den hygienischen Ansprüchen.

«So schnell kann es gehen», sagt Gemeindepräsidentin Miriam Herrsche. Dabei ist der gesamte Platz zur Abfallentsorgung von der Gemeinde Seltisberg erst vor drei Jahren saniert worden. Ihre Sammelstelle für «tierische Nebenprodukte» sei aber nicht die einzige. Auch jene in den umliegenden Gemeinden hätten nicht bestanden.

Ziefen, Lupsingen und Bubendorf bestätigen denn auch: Ihre Sammelstellen sind ebenfalls durch die Hygiene-Prüfung des Kantons gerasselt. Die Konsequenzen sind aber nicht überall dieselben. Seltisberg spannt als einzige bei den Tierkadavern mit Liestal zusammen.

Zusammenschluss statt Egotour

«Wir hatten Glück, dass wir Liestal als Erste angefragt haben», sagt Seltisbergs Gemeindeverwalterin Katharina Stein. Für viele andere Gemeinden reicht die Kapazität der Liestaler Kadaversammelstelle nicht aus.

Bubendorf will hingegen die eigene Sammelstelle sanieren und sie auch Nachbargemeinden wie Ziefen zur Verfügung stellen. Das zumindest ist laut Gemeindeschreiber Damian von Arx der Plan. Der Umsetzung muss der Gemeinderat Anfang August erst noch zustimmen.

Eines aber haben alle Gemeinden gemeinsam: Keine wird mehr die Tierkadaver auf eigene Faust sammeln. «Wir haben hier nur sehr selten tote Tiere», sagt die Verwalterin von Seltisberg. Für die weitere Verwendung müsse die Sammelstelle gänzlich umgebaut werden. «Das würde mehrere zehntausend Franken kosten.»

Einst im Wald, heute in der Tonne

Neue Sammelstellen benötigen heute eine Kühlung. Die Container müssen sich ausserdem in einem Raum befinden, der sich ausspülen lässt.

Aber wieso sind die Ansprüche an die Kadaverentsorgung gestiegen? Der Hund liegt beim Bund begraben. In der gesamten Schweiz gilt die Verordnung über tierische Nebenprodukte. «Der Gesetzestext wird immer wieder angepasst», sagt Marie-Louise Bienfait vom Baselbieter Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

«Von 46 kontrollierten Sammelstellen wiesen 43 Mängel auf», sagt Bienfait. Davon seien aber nicht alle schwerwiegend. Das Amt ist dafür verantwortlich, dass tierische Überreste im Baselbiet hygienisch entsorgt werden. «Es ist sinnvoll, wenn sich die Gemeinden hierfür zusammenschliessen», sagt sie.

Baselbiet hinkt hinterher

Jede Sammelstelle braucht Personal und Verträge mit einer Entsorgungsfirma. Laut Bienfait verbessert die professionellere Entsorgung den Schutz vor Seuchen. Gleichzeitig steigen für die Gemeinden dadurch die Kosten.

Was im Baselbiet erst beginnt, ist in anderen Kantonen bereits Normalität: «Verbünde im Entsorgungswesen sind vielerorts Standard», sagt Bienfait. Ein kleiner Kanton wie das Baselbiet entwickle sich etwas langsamer in diese Richtung.

Aber auch hier reisen tote Tiere tendenziell immer weiter.