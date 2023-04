Sexarbeit Die meisten Anlaufstellen sind im Stadtkanton – so will die Regierung Baselbieter Sexarbeiterinnen besser unterstützen Fach- und Beratungsstellen werden zwar finanziell unterstützt, befinden sich aber nur selten auf Baselbieter Boden. Die Regierung plant nun, einige Angebote auch auf den Landkanton auszuweiten.

Im Baselbiet arbeiteten die meisten Sexarbeiterinnen in Etablissements, nicht auf der Strasse, heisst es in der Antwort der Regierung. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Es war ein Vorfall im vergangenen Sommer, der SP-Landrat Roger Boerlin zu einer Interpellation bewogen hat: Eine Sexarbeiterin war von Basel nach Muttenz geflüchtet und hatte sich auf einem Schulareal in einem Gebüsch versteckt, bis sie am nächsten Morgen von Schülern gefunden wurde. Der Vorfall habe gezeigt, dass es im Kanton Baselland keine Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen gibt, die im Sexgewerbe tätig sind.

Boerlin forderte im Januar Antworten von der Regierung: Er wollte offizielle Zahlen zu Sexarbeitenden im Kanton – auch zu Personen mit Schutzstatus S. Auch im Bereich des Menschenhandels verlangte Boerlin Auskunft, und er wollte wissen, welche Massnahmen bereits getroffen worden oder geplant sind.

Finanzielle Unterstützung für Angebote in Basel-Stadt

Nun liegt die Antwort der Regierung vor – und Boerlin scheint nicht falsch gelegen zu haben in der Annahme, dass im Kanton Baselland nur wenige Angebote zu finden sind. Auf die Frage, welche Massnahmen der Kanton treffe, um Sexarbeitende in prekären und vulnerablen Situationen zu unterstützen, werden die Opferhilfe Baselland sowie das Amt für Migration und Bürgerrecht genannt. Weiter erwähnt die Sicherheitsdirektion den Runden Tisch Menschenhandel: Die Fachkommission ist zuständig für einen kantonalen Leitfaden für ein standardisiertes Vorgehen bei entsprechenden Fällen.

Letztlich heisst es in der Antwort, dass der Kanton «diverse Fach- und Anlaufstellen finanziell unterstützt» – diese jedoch befinden sich grösstenteils im Stadtkanton: die Aids-Hilfe beider Basel, die Frauenoase, die Fachstelle Aliena oder die Opferhilfe beider Basel.

Kanton plant weitere Schritte

Dass es dem Kanton ein Anliegen sei, die Situation von Sexarbeitenden in der Region zu verbessern, sei aus den bereits getroffenen Massnahmen erkennbar, schreibt die Sicherheitsdirektion. Dennoch plane man weitere Schritte. So sei ein Ziel, an das Wissen von Aliena anzuknüpfen, Synergien zu nutzen und die Aktivitäten der Fachstelle auf den Kanton Baselland auszuweiten. Dazu werde in den kommenden Wochen geprüft, ob gegebenenfalls eine Leistungsvereinbarung mit Aliena getroffen werden kann.

Man will ausserdem einen Schwerpunkt zum Thema Menschenhandel und Arbeitsausbeutung setzen, damit Behörden geschult werden und aktiv reagieren können. Und: Es sollen Instrumente entwickelt werden, die Zahlen zu Sexarbeit und Menschenhandel regelmässig erheben und bündeln. Denn diese sind derzeit, wie aus einer der Antworten hervorgeht, alles andere als genau.

Mehrheitlich in «Etablissements und Privatzimmern»

Erfasst wird die Anzahl der meldepflichtigen Personen aus den EU- und Efta-Staaten, welche im Rahmen des Meldewesens im Bereich des Erotikgewerbes arbeiten. Während sich diese Zahl in den vergangenen Jahren zwischen 109 und 118 – mit einem Peak im Coronajahr 2020 von 168 Meldungen – bewegt, basiert sie auf einer Selbstdeklaration und ist nur bedingt aussagekräftig. So schreibt selbst die Sicherheitsdirektion: «Es existiert mutmasslich eine grössere Dunkelziffer.» Bis Ende Februar seien keine Arbeitsgesuche für Personen mit Schutzstatus S eingereicht worden.

Eine positive Nachricht, die aus der Regierungsantwort hervorgeht: In den vergangenen fünf Jahren wurden keine Straftaten im Bereich des Menschenhandels oder der Förderung der Prostitution verzeichnet. «Dieser Umstand dürfte im Wesentlichen mit der Arbeitssituation der Sexarbeitenden in unserem Kanton zu erklären sein, die mehrheitlich in Etablissements oder Privatzimmern arbeiten und damit nicht in einem ungeschützten Bereich wie etwa einem ‹Strassenstrich›.»