Sicherheit Bald Polizisten ohne Schweizer Pass? Baselbieter Landrat ringt mit neuer Regel Die landrätliche Justizkommission spricht sich mehrheitlich dafür aus, dass das Baselbieter Polizeikorps auch Menschen ohne Schweizer Pass anstellen darf. Nun kommt das Geschäft ins Parlament – und es wird eine lebhafte Debatte erwartet.

Im Baselbiet können bisher nur Schweizerinnen und Schweizer ins Polizeikorps aufgenommen werden. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Im Kanton Basel-Stadt konnten schon vor der Jahrtausendwende Menschen ohne Schweizer Pass ins Polizeikorps eintreten. Im Nachbarkanton Baselland geht das immer noch nicht, trotz einer schrumpfenden Anzahl von Aspirantinnen und Aspiranten. Dies versucht die damalige Landrätin Tania Cucè (SP) seit 2021 zu ändern. Sie fordert, dass auch Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C in den Polizeidienst eintreten können. Nun ist man einen Schritt weiter.

Die landrätliche Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) hat dem von Cucè eingereichten Postulat – ursprünglich eine Motion – mit neun zu zwei Stimmen zugestimmt. Das Thema wird an einer der kommenden Landratssitzungen nochmals diskutiert.

Neben Basel-Stadt auch im Jura, in Neuenburg und Schwyz möglich

Die Hauptfrage lag für die Kommission vor allem darin, inwiefern die Bevölkerung und das Polizeikorps Menschen ohne Schweizer Pass beim Ausüben der «hoheitlichen» Polizeiarbeit akzeptieren: Die beiden Polizeivertreter an der Kommissionssitzung beantworteten diese Fragen im Grundsatz positiv, heisst es im JSK-Bericht. Die Erfahrungen seien auch in anderen Korps mit den entsprechenden Anstellungsmöglichkeiten gut. Letztlich bleibe es auch ein bewusster Entscheid, ob man jemanden anstelle oder nicht. Neben Basel-Stadt werden auch in den Kantonen Jura, Neuenburg und Schwyz Personen mit Niederlassungsbewilligung C zur Ausbildung zugelassen.

Weniger Hoffnung hat man hingegen bei einem anderen Punkt, den Cucè in ihrem Vorstoss hervorbrachte: «In der Kommission wurden teils Zweifel geäussert, ob das anvisierte Ziel, mit ausländischen Polizistinnen und Polizisten bestimmte Gruppen besser zu erreichen und lesen zu können, nicht illusorisch sei.» Das veranschaulicht die Kommission am Beispiel vom Konflikt zwischen kurdisch- und türkischstämmigen Menschen.

In der Kommission wurden noch andere Themen diskutiert, wie der Polizistinnen- und Polizistenberuf wieder attraktiver werden kann. Darunter etwa ein höherer Einstiegslohn, Möglichkeiten für eine bessere Work-Life-Balance.

Einbürgerung als Voraussetzung für Ausbildung zumutbar

Ganz zufrieden ist Tania Cucè mit dem Kommissionsbericht aber nicht. Sie zeigt sich auf Anfrage enttäuscht und beklagt, dass nach wie vor die gleichen Gegenargumente gebracht werden würden, die bereits früher geäussert wurden.«Ich habe damals meine Motion in ein Postulat umgewandelt, um ebendiese Fragen zu klären und prüfen zu lassen, was die Regierung getan hat. Obwohl die Erfahrungen der anderen Korps gut sind, meinen es gewisse Mitglieder des Landrats doch besser zu wissen.»

So hiess es in der JSK zum Beispiel, dass der effektive Bedarf an nicht schweizerischer Verstärkung nicht wirklich ausgewiesen sei. Zudem sei eine Einbürgerung als Voraussetzung zumutbar. «Es stimmt mich insofern optimistisch, als dass die Meinungen nicht ganz abgeneigt zu sein scheinen. Ich bin nun gespannt auf die Debatte im Landrat», sagt Cucè.

Der Regierungsrat hat vergangenen Monat dem Postulat in einem unabhängigen Bericht zugestimmt und in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass ausnahmsweise und für gewisse Funktionen bereits heute Personen ohne Schweizer Bürgerrecht in den Polizeidienst aufgenommen werden können.