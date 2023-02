Sissach 63-jähriger Iraner von einem Landsmann erstochen – mutmasslicher Täter festgenommen Am Dienstag wurde ein Mann in einer Wohnung in Sissach getötet. Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen.

Ein 63-Jähriger wurde am Dienstag in einer Wohnung an der Postgasse in Sissach mit einer Stichwaffe getötet. Der mutmassliche Täter, ein 57-Jähriger, konnte im Laufe des Abends festgenommen werden. Wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei den beiden Männern um Iraner.

Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang seien noch am Laufen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Personen, die am Dienstag ungewöhnliche Feststellungen in der Nähe der Postgasse gemacht haben, sollen sich bei der Baselbieter Polizei unter 061 553 35 35 melden.