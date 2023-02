Sissach Erst die Klebeaktion, dann die Sorgen des Dorfs, schliesslich Schnee Der Sissacher Umzug war ein Potpourri quer durch das vergangene Jahr.

Die Kleinen der Viertel-ab-Zwölfi-Waggis machen ihre Sachen schon sehr gut. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Kaum hatten Glöggliwagenfrauen ihre letzten Plaketten und Fasnachtszeitungen im Zentrum von Sissach verkauft, eröffnete die Nuggi-Clique den Umzug. Aber schon wartete ein Hindernis auf sie: fasnächtliche Klimakleber hatten sich auf die Strasse «geklebt», um den bunte Tatzelwurm am Fortkommen zu hindern. Auf einem Plakat war zu lesen:

«Klima ist wie Bier: wenn es zu warm ist, ist es Scheisse.»

Am Umzug selber war es aber bitter kalt, was aber zig Tausende nicht davon abhielt, begeistert den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern zuzujubeln – und manches Bhaltis abzubetteln.

Schon bald aber machten die Kleberinnen dem Umzug Platz. In der Tat war denn auch das Klima und das Energiesparen bei einigen Wagencliquen das bestimmende Thema. Einen währschaften Kühlturm auf ihren Wagen gebaut haben die Nuggisuuger. Und das Team Lauch variierte gar ein Plakat der Grünen mit dem Slogan «Jung. Wild. Sexy» und empfahl:

Hesch Problem und bisch in Noot, wählsch s Team Lauch in Bundesroot.

Aber natürlich kamen auch die regionalen und lokalen Themen nicht zu kurz. Zur Diskussion um den Bahnhof Böckten sagten die Räbhübel-Schlurfi:

Statt z’Böckte e neue Bahnhof z’baue und z’finanziere, sette mir z’Sissach Gälterchinde-Bahn wieder reaktiviere.

À propos Bahn: Natürlich war auch das neue Waldenburgerli ein beliebtes Sujet. So empfahlen die Büchel-Schränzer dessen Fortsetzung bis ins Toggenburg. Und Glögglifrösch Üttige verbanden das neue Tram elegant mit dem Schwingfest in Pratteln: So hätten die Schwinger weitgehend pannenfrei geschwungen:

Das chame leider nid vo der WB säge, die muess me täglich schiebe und träge.

Damit ist es nicht mehr weit zur Kritik am hohen Defizit des Esaf. So empfahlen die Glögglifrösch dem OK-Präsidenten:

Nur sett er viellicht lieber statt Schöfli Sparsäuli züchte uf sim Höfli.

Vom einen Sport geht’s zum andern, dem Fussball. Dass in Basel Tieren beinahe Grundrecht zugestanden worden wären, beschäftigte auch Diä drümmligä Schwybogäbrünzler:

Chum das Grundrächt i dr Verfassig stoht, hockt bim FCB ä Aff im Verwaltigsrot.

Nicht zufrieden mit den Zuständen in einem Sissacher Nachbarort sind die Ütiger Rueche, die finden, dass nicht nur im englischen Königshaus kein Skandal ausgelassen wurde: die Royals

chönnte glatt us Zunzge cho.

Aber auch in Sissach ging nicht alles rund. So kommt der Knatsch um den Fast-Abriss der Tschudy-Villa mehrfach aufs fasnächtliche Tapet, unter anderem von den Viertel ab Zwölfi Waggis:

Öb Wyy vom Tschudy oder Buess, dä Abriss gitt ä rächtig Buess.

Stattdessen sollte ihr Stammlokal unter Schutz gestellt werden. Dass dies auch mit anderen Beizen in Sissach geschehen sollte, beschäftigte auch Söidryyber Sissach, denen das Beizensterben in ihrem Dorf Sorgen bereitet. Nicht nur wird jedes Lokal kurz beschrieben, etwa der Cheesmeyer mit z düür und z linggs. Auf ihrem Zeedel halten sie fest:

s Bäizestärbe darf nit syy. Doo setzt der Bürgerrot sich yy.

Gegen Ende des gut zweistündigen Umzugs mit 64 Formationen voller Fantasie und Abwechslung vermischte sich der bunte Konfettiregen mit weissen nieselnden Schneeflocken.