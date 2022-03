Sissach Feuriges Ende einer Fasnacht: In Sissach wird das Chluri eingeäschert In Sissach brannte der Chluri. Zu höchsten Ehren kamen gleich zwei Persönlichkeiten, die sich für die Fasnacht eingesetzt haben.

Aadie Chluri, adie Fasnacht – das Chluri brennt Nicole Nars-Zimmer

Farbenspezialist Battli und Fotograf Klick hatten die Ehre, als Chluri auf der Sissacher Allmend eingeäschert zu werden. Es ist die höchste Fasnachtsehre überhaupt. Sie kommt nur Persönlichkeiten zuteil, die sich in herausragender Manier um die Sissacher Fasnacht verdient gemacht haben. Das haben beide Senioren als wirtschaftsfreundliche Geschäftsleute ein Leben lang mit Hingabe getan.

Die Chluribauer schufen in wochenlanger Arbeit in einer Scheune ein riesiges Abbild der beiden Männer – eben das Chluri. Fast einen Tag lang thronten die Gestalten in der Sissacher Begegnungszone.

Nach dem Einnachten versammelte sich alles, was Rang und Namen hatte, auf der Strasse, um das Chluri auf seinem letzten Gang durch das Dorf zum Richtplatz zu begleiten. Die Guggen aus der Region trugen weisse Trauerkleidung. Die Grabenkämpfe der Sissacher mit ihren rebellischen Nachbarn waren Geschichte, das Kriegsbeil begraben.

Das Chluri wartet in der Begegnungszone auf seinen letzten Gang Nicole Nars-Zimmer

Leichenredner zieht positive Fasnachts-Bilanz

In einer eindrücklichen Prozession bewegte sich dann der Trauerzug langsamen Schrittes zur Richtstätte. An der Spitze das Chluri, gefolgt von den Guggen, die Trauermärsche spielten, vorbei an den zu Tränen Gerührten am Strassenrand. Auf der Allmend versammelte sich die Trauergemeinde in gebührendem Abstand um das Chluri.

Der Leichenredner, dessen Name niemals in der Zeitung steht, würdigte mit Grabesstimme die Verdienste der zu Richtenden. Er zog aber auch Bilanz über das fasnächtliche Geschehen in Sissach. «Mir nähme Fahrt uf», sagte er mehr als einmal und sprach von einer wunderbaren und wilden Fasnacht.

Ein Kompliment stellte er den Wegmachern aus, welche die Begegnungszone schnell geputzt haben. Da könnten doch die Gelterkinder, so der Sprecher, einmal hereinschauen, wie man das macht.

Die Banausen mit ihrer Bumm-Bumm-Musik

Hingegen befürchtete der Redner, der Vorstand der FGS, der Fasnachtsgesellschaft Sissach, könnte von einem Schub Altersdemenz betroffen sein. Anders lasse sich die Bumm-Bumm-Beschallung von Fasnachtsbanausen nicht erklären. Leider habe dieser Ausrutscher den Durchmarsch der Guggen und Cliquen glatt verhindert. Das dürfe nicht mehr vorkommen.

Die Bänke, stellte der Redner fest, hätten heuer durch ihre besondere Qualität überrascht. Einzig die Büchelrueche aus Zunzgen hätten einmal mehr das Zeitgefühl auf der Tour durch die Beizen vermissen lassen.

Der Trauerredner verglich Klick und Battli mit einem alten Ehepaar, das ja neuestens auch aus zwei Männern bestehen kann. Allerdings sei nicht ganz klar, welches nun die bessere Hälfte ist. Mit einem traditionellen Satz schloss der Mann mit der Grabesstimme:

«In däm Sinn, Adiöö Chluri, Adiöö Fasnacht!»

Dann hatten die Flammen das Sagen.