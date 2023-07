Sissach Schloss Ebenrain: In diese Richtung entwickelt sich der Park – und will mehr Besuchende anlocken Der Kanton Baselland hat ein 170-seitiges Regelwerk zur Parkpflege verfasst. Nicht nur der Artenschutz soll Einzug auf den Grünflächen erhalten.

Das erste Parkpflegewerk stamme noch aus Mitte der 90er-Jahre. Bild: Kenneth Nars

Gebaut wurde das Schloss Ebenrain als private Sommerresidenz. Durch den Park flanierten die Familie des Besitzers, ab und zu ein paar Gäste. Heute gehört der Sissacher Prunkbau dem Kanton, die Gartenanlage ist frei zugänglich – und soll auch immer mehr Menschen anlocken.

So will es das neue Parkpflegewerk. Das 170 Seiten schwere Dokument wurde von einer Arbeitsgruppe rund um die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz erarbeitet. Doch was ist überhaupt ein Parkpflegewerk?

«Es ist ein Plan, der festlegt, in welche Richtung sich der Park entwickeln soll», sagt Frei-Heitz. Das sei für Grünflächen der öffentlichen Hand wichtig. Denn die Menschen, die an der Parkpflege beteiligt sind, wechseln häufig. Damit alle auf dieselben Ziele hinarbeiten, gibt es das Parkpflegewerk. Es ist ein Strategiepapier für Landschaftsgärtnerinnen und -architekten.

Artenschutz und Erholung im selben Garten

Die neue Strategie, die der Kanton Baselland im Schlosspark Ebenrain verfolgt, ist auf Folgendes ausgerichtet: die Besuchenden, die Anpassung an den Klimawandel und die Erhaltung seltener Pflanzenarten.

Eine Karte vom Schloss Ebenrain aus dem Jahr 1882. Laut neuem Parkpflegewerk könnten die Wege um den Weiher wiederhergestellt werden. Bild: zvg

Um nicht nur den Park zu pflegen, sondern auch dessen Anziehungskraft, soll dieser weiterhin für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden. Änderungen sind ebenfalls vorgesehen: beispielsweise ein neuer Weg rund um den Weiher. Dafür ist eine kleine Brücke über das Gewässer angedacht. So soll die umliegende Wiese erschlossen werden und Besuchende zum Verweilen einladen.

Als Liegewiesen eignen sich die Flächen links und rechts der grossen Schlossallee weniger. Der sogenannte Scherrasen wurde in den vergangenen 200 Jahren regelmässig gemäht und nicht gedüngt. Dadurch siedelten sich hier Pflanzenarten wie die Moschus-Erdbeere und der Schlangen-Lauch an. Sie stehen heute auf Listen bedrohter Arten. Das neue Konzept sieht vor, die Parkpflege auch in den Dienst solcher Pflanzen zu stellen.

Auf den ersten Blick nicht erkennbar: Der Scherrasen neben der Allee bietet heute Lebensraum für gefährdete Pflanzenarten. Bild: Kenneth Nars

In den Parks der vergangenen Jahrhunderte war es Mode, exotische Gewächse zu pflanzen. Solcher Fremdwuchs wird künftig nach Möglichkeit entfernt und durch heimische Arten ersetzt. Doch nicht nur die Herkunft spielt nun bei Pflanz- und Jätaktionen eine grosse Rolle.

Im Schlosspark geht der Zeitgeist um

Damit die Vegetation nicht den zunehmend trockenen Sommern zum Opfer fällt, werden Arten bevorzugt, die mit weniger Wasser auskommen. Diese Lehre zog die Arbeitsgruppe unter anderem aus den Fichten, die in den vergangenen Hitzesommern verdorrten. Grau und kahl stechen sie heute aus dem Grün des Schlossparks hervor.

Die Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz zeigt die Bäume, die die Allee seit 200 Jahren säumen. Bild: Kenneth Nars

Was die geplanten Änderungen den Kanton kosten werden? «Vorerst gar nichts», sagt Denkmalpflegerin Frei-Heitz. Das Parkpflegewerk lege nur fest, in welche Richtung sich mögliche Projekte bewegen sollen. Konkrete Bauvorhaben und Ähnliches müssten einzeln vom Landrat bewilligt werden.

Das erste Parkpflegewerk stamme noch aus Mitte der 90er-Jahre, sagt Frei-Heitz. Da sich seither einiges verändert hat, sei das Konzept nun an heutige Standards angepasst worden. In 20 Jahren müsse die aktuelle Strategie vermutlich auch wieder erneuert werden. Damit sich der ehemals private Schlosspark auch weiterhin im Sinne der Bevölkerung wandelt.