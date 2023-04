Sissach Zugang zur Ergolz: Weil das «Brunnmattbächli» den Fischen zu warm wird Aktuell können die Fische sich in der Sommerhitze bei Sissach nicht vom Brunnmattbächli in die kältere Ergolz zurückziehen. Das soll ein Umbau nun ändern.

In der Ergolz, hier kurz vor ihrer Mündung in den Rhein, sollen sich die Fische im Sommer abkühlen können. Andreas Höhener

In Sissach führt die Einmündung des Brunnmattbächlis in die Ergolz durch steiles Gefälle. Wie der Kanton Baselland schreibt, versperre aktuell «ein sogenanntes Absturzbauwerk», das «wie ein künstlicher Wasserfall» fungiere, den Fischen den Zugang zum Fluss. Das ist vor allem in den immer wärmeren Sommermonaten ein Problem, wenn die Wassertemperaturen ansteigen.

Deshalb möchte der Kanton nun Abhilfe schaffen und den Einmündungsbereich umbauen und zwar mit einer Gitterstruktur aus etagenweise aufgeschichteten Holzträgern. Diese wird das Brunnmattbächli entlang der Ergolz führen. So werde das Gefälle abgeflacht und fischgängig gemacht.

Vom 11. April 2023 bis Anfang Juni werden die Bauarbeiten voraussichtlich dauern. Aus Sicherheitsgründen würden Fussgängerinnen und Fussgänger und Radfahrende während dieser Zeit umgeleitet.