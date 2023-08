SLO Food CS-UBS: Nach der Krise ist vor der Krise Bei der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hat Sergio Ermotti alle staatlichen Garantien für die CS-Übernahme abgelehnt. Die Risiken für Bund, Steuerzahlende und den Wirtschaftsstandort Schweiz werden deswegen aber nicht kleiner. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Die Credit Suisse geht in der UBS auf. Bild: CH Media

Die CS ist Geschichte. Aus der Geschichte muss man lernen. Wirtschaftshistoriker Straumann stellte fest: «Es ist … die Bank von Zürich, die Bank des Zürichbergs, die Bank der FDP». Am 5. Juli 1856 gründete Alfred Escher die Schweizerische Kreditanstalt (SKA) und machte damit Zürich zum führenden Banken- und Wirtschaftszentrum der Schweiz.

«Für mich ist der Niedergang der Credit Suisse in erster Linie ein trauriges, aber aufschlussreiches Fallbeispiel für schlechte Unternehmensführung», stellte der Wirtschaftshistoriker fest. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die CS sorgt seit Jahren mit Bussen, einer intransparenten Risikopolitik, der Boni-Gier-Unkultur für Schlagzeilen.

Die CS war auch eine Grossbank mit faktischer Staatsgarantie. Wo waren die staatlichen Institutionen und Personen, wo der damalige SVP-Finanzminister Ueli Maurer, wo die Nationalbank, die Finma und der Bundesrat, die rechtzeitig für Ordnung sorgten? Die PUK muss darüber volle Transparenz schaffen.

Die Vorboten der jüngsten Krise verdichteten sich 2022. Der Paukenschlag kam am 19. März 2023: Die Credit Suisse steht am Abgrund. Nach der UBS droht der zweiten Grossbank der Absturz. Wieder griffen Bundesrat und Nationalbank zu Notrecht. Die CS wird zur Zwangsannexion durch die UBS gezwungen. Der Staat sichert den Deal mit 259 Milliarden Franken staatlichen Garantien ab. Eine staatliche Lösung, die die Weiterexistenz der zweiten Grossbank gesichert hätte, wurde abgelehnt.

Heute, rund fünf Monate später, gibt es die CS nicht mehr. Am 12. Juni 2023 erfolgte das sogenannte Legal Closing, also der rechtliche Abschluss der Übernahme der Credit Suisse Group AG durch die UBS Group. Am 31. August dürfte der UBS-CEO die definitive Integration der CS in die UBS präsentieren. Gut orchestriert hat Sergio Ermotti vorher auf alle staatlichen Garantien für die CS-Übernahme verzichtet. Der Rückzug kommt perfekt zum Wahlkampfstart. Die freisinnige Finanzministerin Keller-Sutter jubelt: «Der Bund und die Steuerzahlenden tragen hier nun keine Risiken mehr.»

Diese Aussage ist nachweislich falsch. Das Risiko ist grösser denn je. Auch die UBS geniesst eine implizite Staatsgarantie. Sie ist gemessen am Standort weltweit eine der grössten Banken. Die Schweiz wird noch erpressbarer, vor allem durch die USA. Gerät die UBS ins Wanken bringt sie unsere Volkswirtschaft in Gefahr. Schockierend ist auch, dass die Bundesrätin kein Wort zu den Arbeitsplätzen verloren hat. Tausenden von Bankangestellten droht mit der Zwangsfusion der Verlust des Arbeitsplatzes.

Es wäre fatal, wenn man zum Courant normal übergehen würde. Aufgrund der grossen Risiken muss die Politik die Regeln für Banken verschärfen. Zentral ist die Absicherung durch signifikant mehr Eigenkapital der Mega-UBS. Die Motion von SP-Nationalrätin Birrer-Heimo, die exakt das fordert, wurde von der Wirtschaftskommission des Ständerats soeben bis auf weiteres sistiert. Statt endlich Nägel mit Köpfen zu machen, wird das Problem bis mindestens nach den Wahlen aufs Eis gelegt.

Die CS gibt es nicht mehr. Die Probleme bleiben: Nach der Krise ist vor der Krise.